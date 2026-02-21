Οι Μπακς έκανε... πλάκα στους Πέλικανς και τους νίκησαν με 139-118.

Δεν είχαν πρόβλημα να φύγουν με το διπλό από τη Νέα Ορλεάνη. Οι Μπακς κατάφεραν να επικρατήσουν με 139-118 σε ένα ματς που έκαναν πάρτι και δεν δυσκολεύτηκαν σε κανένα σημείο του.

Χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο σε άλλη ένα παιχνίδι, βρήκαν τις λυσεις να νικήσουν μια από τις χειρότερες ομάδες του ΝΒΑ και να ανεβούν στο 23-30 στη βαθμολογία, παλεύοντας να μπουν στο play in της Ανατολής.

Ο Ρόλινς και ο Τόμας είχαν από 27 πόντους, ενώ καλό ματς έκανε ο Πόρτερ που σταμάτησε στους 25 πόντους. Στον αντίποδα κορυφαίος σε άλλο ένα ματς ήταν ο Γουίλιαμσον με 32 πόντους και πίσω του, ο Μπέι είχε 22 πόντους.

Με 15/36 τρίποντα σούταραν οι Μπακς, ενώ η Νέα Ορλεάνη μέτρησε 4/25.