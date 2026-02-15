Σενγκούν για τη σχέση του με τον Άβντια λόγω Τουρκίας - Ισραήλ: «Καταστάσεις μεγαλύτερες από μας»
To NBA All Star Weekend έχει ξεκινήσει και οι παίκτες τέθηκαν στη διάθεση των δημοσιογράφων στη media day της παραμονής του κυρίως event.
Ο Αλπερέν Σενγκούν είναι συμπαίκτης με τον Ντένι Άβντια στην Team World και ρωτήθηκε για τη σχέση του μαζί του εξαιτίας της δύσκολης πολιτικής καταστασης μεταξύ της Τουρκίας και του Ισραήλ.
Ο Τούρκος σέντερ απάντησε χαρακτηριστικά: «Ξέρετε, νομίζω ότι αυτά τα πράγματα είναι πολύ μεγαλύτερα από τα δικά μας. Απλώς θα εκπροσωπήσουμε τη χώρα μας, εδώ, ξέρετε - όσο καλύτερα μπορούμε. Ο Ντένι δουλεύει το ίδιο σκληρά με εμένα. Ξέρετε, σπουδαίος τύπος, σπουδαίος άνθρωπος. Ένας από τους καλούς μου φίλους σε αυτό το πρωτάθλημα. Και όπως είπα, αυτά τα πράγματα είναι πολύ μεγαλύτερα από τα δικά μας. Είμαστε εδώ κάνοντας αυτό που αγαπάμε και άλλα πράγματα είναι εκτός του ελέγχου μας. Και ελπίζουμε, ξέρετε, φυσικά το μπάσκετ είναι αυτό που ελπίζουμε να φέρει σε όλους αγάπη και να μείνουμε ενωμένοι - γι' αυτό είμαστε εδώ. Και όπως είπα, τα άλλα πράγματα είναι εκτός ελέγχου μας, και ελπίζουμε, ξέρετε, ότι θα έρθει ειρήνη στον κόσμο, και αυτό είναι το μόνο που θέλουμε».
