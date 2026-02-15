Ο Κισάντ Τζόνσον αναδείχθηκε νικητής του διαγωνισμού καρφωμάτων του NBA All Star Game 2026.

Ο φετινός διαγωνισμός καρφωμάτων δεν είχε το ίδιο πλούσιο θέαμα με τις υπόλοιπες χρονιές με τον Κισάντ Τζόνσον να αναδεικνύεται ο νικητής παίρνοντας το στέμμα του Μακ ΜακΚλάνγκ.

Εξ' αρχής ο φόργουορντ των Χιτ ξεκίνησε... ορεξάτος καρφώνοντας πάνω από τον ράπερ Ε-40 με το αριστερό του χέρι πίσω από το κεφάλι για να προκριθεί στον τελικό χωρίς να συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία. Στον τελικό, πήγε να χάσει το τρόπαιο μέσα από τα χέρια του με τον εξαιρετικό Κάρτερ Μπράιαντ να αποσπά τα μοναδικά 50άρια της όχι και τόσο εντυπωσιακής βραδιάς.

Στο τέλος επιλέγοντας πιο ασφαλείς τρόπους έφτασε προς τη νίκη.