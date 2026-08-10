Παροξυσμός για την έλευση του Αιγύπτιου σούπερ σταρ στη Τράμπζονσπορ, καθώς τα εισιτήρια διαρκείας έχουν φτάσει τα 18.000 μέσα σε 3 ημέρες!

Δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά, αλλά και πάλι οι αριθμοί...ζαλίζουν! Ο Μοχάμεντ Σαλάχ άνοιξε την όρεξη των οπαδών της τουρκικής ομάδας, αφού ανταποκρίθηκαν στη μεγάλη μεταγραφή που έκανε ο σύλλογος και έκαναν ένα απίστευτο ντεμαράζ στην αγορά εισιτηρίων διαρκείας για τη σεζόν που έρχεται.

Πιο συγκεκριμένα, οι φίλοι της Τράμπζονσπορ αγόρασαν 18.000 εισιτήρια διαρκείας για τη νέα σεζόν μέσα σε μόλις 3 μέρες με τον αριθμό να αναμένεται να εκτοξευθεί, κάτι που αποδεικνύει τη δίψα να δουν από κοντά τα μαγικά του «φαραώ». Ο πρόεδρος της ομάδας δεν άφησε ασχολίαστη αυτή την εξέλιξη, αναφέροντας πως αν ο αριθμός των διαρκείας φτάσει στις 25.000 ο τουρκικός σύλλογος θα έχει καλύψει το κόστος μεταγραφής του ποδοσφαιριστή.

Υπενθυμίζεται πως ο Σαλάχ υπέγραψε στη Τράμπζονσπορ με ετήσιες αποδοχές που φτάνουν στα 17 εκατ. ευρώ, ενώ υπάρχει συμφωνία για είσπραξη ποσοστού από τις πωλήσεις φανέλας του Αιγύπτιου.