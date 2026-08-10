Ο Βαλαντσιούνας δε θα δώσει το «παρών» κόντρα σε Βοσνία και Τουρκία για τα προκριματικά του MundoBasket 2027. Ο Κουρτινάιτις μίλησε για την απουσία του σταρ των Λιθουανών.

Σε ρυθμούς προετοιμασίας η Λιθουανία με Βαλαντσιούνας στο... απουσιολόγιο. Η ομάδα του Ρίμας Κουρτινάιτις προετοιμάζεται πυρετωδώς για τα παράθυρα του Αυγούστου με... φόντο το MundoBasket 2027.

Η χώρα της Βαλτικής θα αντιμετωπίσει τις Τουρκία (28/8, 21:00, εκτός έδρας) και Βοσνία (31/8, 18:30, εντός έδρας). Το σύνολο του Κουρτινάιτις δε θα έχει τον σταρ της, Γιόνας Βαλαντσιούνας, για τις εν λόγω αναμετρήσεις με τον προπονητή των Λιθουανών να εξηγεί τον λόγο της απουσίας του θηριώδους σέντερ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Ο Γιόνας πήρε μεταγραφή στην Ζάλγκιρις και όπως μας είπε πρέπει να μετακομίσει μαζί με την οικογένειά του, να βρει σχολείο για τα παιδιά του και να τελειώσει κάποια άλλα πράγματα. Κατανοώ όλους τους παίκτες που έρχονται κατά τη διάρκεια της σεζόν, διότι είναι πραγματικά δύσκολο γι’ αυτούς να βρίσκονται πάντα με την εθνική ομάδα. Επαναλαμβάνω, είμαι ικανοποιημένος με τους παίκτες που έχουμε συγκεντρώσει. Έχουμε μια καλή, νεανική ομάδα. Θα προπονηθούμε και θα προσπαθήσουμε να παλέψουμε».

Αντιθέτως, επιστρέφει ο Ντονάτας Μοτιεγιούνας μετά από δύο χρόνια. Ο 36χρονος παίκτης δε θέλησε να σχολιάσει την απουσία του συμπατριώτη του. Ο Κουρτινάιτις από την άλλη μίλησε για την επιστροφή του έμπειρου σέντερ με κολακευτικά λόγια τον επαγγελματισμό του.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Στην ομάδα που είχαμε πριν, δεν τον έβλεπα στη θέση πέντε. Τώρα είναι σημαντικός για εμάς, γιατί είναι επαγγελματίας. Ο Ντονάτας συνεργάζεται και προπονείται συνεχώς με τον κόουτς Μικαλάουσκας. Ως προπονητής, το λαμβάνω αυτό υπόψη, γιατί χρειαζόμαστε έναν ηγέτη στο γήπεδο. Χαίρομαι που δεν μας κρατά κακία επειδή δεν τον καλέσαμε νωρίτερα».