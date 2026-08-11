Ευρωπαϊκό Στίβου 2026: Οι Μέρλος και Μίτα στον τελικό του ύψους

Δημήτρης Ντζάνης
Ευρωπαϊκό Στίβου 2026: Οι Μέρλος και Μίτα στον τελικό του ύψους

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Οι Αντώνης Μέρλος και ο Αντρέα Μίτα θα δώσουν το «παρών» στον τελικό του ύψους στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ.

Το πρωινό στη δεύτερη ημέρα στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ έφερε προκρίσεις, με τον Αντώνη Μέρλο και τον Ανδρέα Μίτα, να ανοίγουν χρονικά το χορό αυτών στο ύψος ανδρών.

Και οι δύο θα δώσουν το «παρών» στον τελικό του αγωνίσματος με την παρουσία 13 αθλητών την Παρασκευή (14/8, 22:00).

Με το όριο απευθείας πρόκρισης στα 2,26μ., ο 27χρονος Μέρλος μετά τις δύο προσπάθειες παρουσίες σε προκριματικούς (2022, 2024), με την 3η και... τυχερή έφθασε στον στόχο του.

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Αν και χρειάστηκε 2ο άλμα στα 2,15μ. και στα 2,19μ., περνώντας τα 2,23μ. καθάρισε την πρόκριση, καθώς αυτό το ύψος έδωσε 10 εισιτήρια για τον τελικό.

Αλλά τρία εισιτήρια κρίθηκαν στα 2,19μ. κι ανάμεσά τους ήταν και ο 21χρονος Αντρέα Μίτα, στο ντεμπούτο του στη διοργάνωση. Αν και απέτυχε στα 2,23μ., το «κλειδί» πρόκρισης ήταν ότι πέρασε με την 1η τα 2,19μ.


@Photo credits: eurokinissi, Αντώνης Νικολόπουλος
     

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