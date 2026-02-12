Οι Θάντερ έκαναν επίδειξη δύναμης και επικράτησαν με 136-109 μέσα στο Φοίνιξ.

Είναι η κορυφαία ομάδα στο ΝΒΑ και φέτος και το απέδειξαν και στην έδρα των Σανς οι Θάντερ. Η Οκλαχόμα επικράτησε με 136-109 και πήγε στο 42-13, έχοντας το κορυφαίο ρεκόρ στο ΝΒΑ.

Από την πλευρά των νικητών ο Τζέιλεν Ουίλιαμς με 28 πόντους, 4 ριμπάουντ και 5 ασίστ έκανε πάρτι, ενώ από την άλλη ο Μπρουκς που είχε 23 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Δεν αγωνίστηκε στην αναμέτρηση ο ηγέτης των Θάντερ, Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ. Ακόμα κι έτσι όμως η Οκλαχόμα έφτασε σε μια άνετη νίκη με την ποιότητα και τη χημεία που έχει.