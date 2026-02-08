Οι Ρόκετς πέρασαν νικηφόρα από την Οκλαχόμα, επικρατώντας των Θάντερ με 112-106, με πρωταγωνιστή τον Αλπερέν Σενγκούν. Ο Τούρκος σέντερ σημείωσε το δεύτερο triple-double της φετινής σεζόν και το 10ο της καριέρας του, γεμίζοντας τη στατιστική του με 17 πόντους, 12 ριμπάουντ και 11 ασίστ.
Από εκεί και πέρα, ο Τζαμπάρι Σμιθ πρόσθεσε 22 πόντους και 10 ριμπάουντ για τους φιλοξενούμενους, ενώ ο Κέβιν Ντουράντ πέτυχε 20 πόντους. Από την άλλη πλευρά, η Οκλαχόμα παρατάχθηκε χωρίς τον Σέι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, ο οποίος θα παραμείνει εκτός δράσης έως το All-Star break. Ο Κέισον Γουάλας πέτυχε 23 πόντους.
Τα δωδεκάλεπτα: 28-28, 52-46, 74-80, 106-112.
Νετς-Γουίζαρντς 127-113
Οι Μπρούκλιν Νετς (14-37) πέτυχαν 80 πόντους στο πρώτο ημίχρονο και έφτασαν στη νίκη απέναντι στους Γουάσινγκτον Γουίζαρντς (14-37) με 127-113. Ο Μάικλ Πόρτερ Jr. ήταν ο πρώτος σκόρερ με 23 πόντους, απέναντι στους Γουίζαρντς που παρατάχθηκαν με οκτώ παίκτες. Αυτή ήταν η δεύτερη νίκη των Νετς στους τελευταίους 12 αγώνες, επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα έπειτα από τρεις διαδοχικές ήττες.
Τα δωδεκάλεπτα: 46-20, 80-47, 101-82, 127-113.
Μάτζικ-Τζαζ 120-117
Οι Ορλάντο Μάτζικ (27-24) ολοκλήρωσαν την ανατροπή από το -17 και επικράτησαν των Γιούτα Τζαζ (16-37) με 120-117. Ο Πάολο Μπανκέρο ηγήθηκε επιθετικά των γηπεδούχων, σημειώνοντας 23 πόντους, οκτώ ασίστ και επτά ριμπάουντ, ενώ ο Ντέσμοντ Μπέιν ευστόχησε σε δύο καθοριστικές βολές στα 28.3" πριν από το φινάλε. Από την άλλη πλευρά, ο Λάουρι Μάρκανεν σημείωσε 27 πόντους, ενώ ο Τζάρεν Τζάκσον πέτυχε τους 17 από τους συνολικά 22 πόντους του στο πρώτο ημίχρονο, στο ντεμπούτο του με τους Τζαζ.
Τα δωδεκάλεπτα: 33-30, 54-65, 87-94, 120-117.
