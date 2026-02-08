Οι Νιου Γιορκ Νικς πέρασαν νικηφόρα από τη Βοστώνη κερδίζοντας τους Σέλτικς με 111-89 έχοντας ως κορυφαίο τον Τζέιλεν Μπράνσον.

«Φρένο» στο νικηφόρο σερί των Σέλτικς έβαλαν οι Νικς και μάλιστα μέσα στο «TD Garden» της Βοστώνης!

Συγκεκριμένα μετρούσαν πέντε σερί νίκες αλλά «σταμάτησαν» πάνω στους Νεοϋορκέζους, οι οποίοι με τη σειρά τους έκλεισαν την κακή παρένθεση κόντρα στους Πίστονς και επέστρεψαν στις νίκες μετρώντας πλέον εννέα στα 10 τελευταία τους παιχνίδια.

«Δράστης» ήταν ο Τζέιλεν Μπράνσον, ο οποίος σημείωσε 31 πόντους έχοντας 8/13 δίποντα, 4/8 τρίποντα, 3/3 βολές, 8 ασίστ και 3 ριμπάουντ. Οι Νικς είχαν άλλους πέντε παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων και έχοντας εκμεταλλευτεί δύο εξαιρετικά τους διαστήματα στην 1η και στην 3η περίοδο.

Ο Τζος Χαρτ μέτρησε με 19 πόντους, 6 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ ακολούθησαν οι Μπρίτζες (14π.), Αλβαράδο (12π.), Άντονι-Τάουνς (11π., 10ριμπ.) και Ντιαβαρά (10π.)

Για τους Μπόστον Σέλτικς οι Τζέιλεν Μπράουν και Ντέρικ Γουάιτ είχαν από 26 και 19 πόντους αντίστοιχα.

Τα δωδεκάλεπτα: 24-35, 53-60, 68-85, 89-111.