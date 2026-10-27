Φλίτγουντ - Άρσεναλ: Προσωρινή διακοπή μετά από πτήση drone πάνω από το γήπεδο
Ένας απρόσκλητος επισκέπτης οδήγησε στην προσωρινή διακοπή του αγώνα ανάμεσα σε Φλίτγουντ και Άρσεναλ για το EFL Cup. Μόλις στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης, ο διαιτητής αναγκάστηκε να κόψει τον αγώνα, όταν ένα drone άρχισε να κάνει πτήσεις πάνω από τον αγωνιστικό χώρο.
Στο μεταξύ οι ποδοσφαιριστές των δυο ομάδων άρχισαν να κάνουν πασούλες μεταξύ τους ώστε να παραμείνουν ζεστοί, προτού τελικά ο ρέφερι ειδοποιήσει τους προπονητές να πάρουν τις ομάδες τους και να επιστρέψουν στα αποδυτήρια.
Τελικά η αγωνιστική δράση συνεχίστηκε μετά διακοπή περίπου οκτώ λεπτών, με το drone στο μεταξύ να έχει εξαφανιστεί από τον ορίζοντα.
🚨 The drone flying over the pitch during Arsenal vs Fleetwood Town! https://t.co/l8pNSfsBar— The Final Whistle (@Rufus_45) October 27, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.