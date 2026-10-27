Σε διακοπή οκτώ λεπτών οδηγήθηκε ο αγώνας ανάμεσα σε Φλίτγουντ και Άρσεναλ στο EFL Cup, λόγω πτήσης drone πάνω από τον αγωνιστικό χώρο.

Ένας απρόσκλητος επισκέπτης οδήγησε στην προσωρινή διακοπή του αγώνα ανάμεσα σε Φλίτγουντ και Άρσεναλ για το EFL Cup. Μόλις στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης, ο διαιτητής αναγκάστηκε να κόψει τον αγώνα, όταν ένα drone άρχισε να κάνει πτήσεις πάνω από τον αγωνιστικό χώρο.

Στο μεταξύ οι ποδοσφαιριστές των δυο ομάδων άρχισαν να κάνουν πασούλες μεταξύ τους ώστε να παραμείνουν ζεστοί, προτού τελικά ο ρέφερι ειδοποιήσει τους προπονητές να πάρουν τις ομάδες τους και να επιστρέψουν στα αποδυτήρια.

Τελικά η αγωνιστική δράση συνεχίστηκε μετά διακοπή περίπου οκτώ λεπτών, με το drone στο μεταξύ να έχει εξαφανιστεί από τον ορίζοντα.