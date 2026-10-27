Σε ένα παιχνίδι που εξελίχθηκε σε θρίλερ, ο Ολυμπιακός νίκησε τη Γιάντραν Χέρτσεγκ Νόβι στη διαδικασία των πέναλτι με συνολικό σκορ 19-17 (καν. αγ. 14-14) και πήρε το δίποντο στξ 2η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Champions League.

Ο Ολυμπιακός σε ένα θρίλερ κατάφερε να «λυγίσει» την αντίσταση της Γιάντραν Χέρτσεγκ Νόβι στη διαδικασία των πέναλτι, με συνολικό σκορ 19-17 (καν. αγ. 14-14) για τη 2η αγωνιστική του Α' ομίλου της φάσης των «16» του Champions League.

O Παναγιώτης Τζωρτζάτος ήταν αυτός που όπως κύλησε το παιχνίδι στο Εθνικό Κολυβητήριο Πειραιά, αποδείχθηκε ο καθοριστικός παίκτης για τον Ολυμπιακό, αντικατέστησε τον Μάνο Ζερδεβά μετά τη 2η εκτέλεση από τους φιλονούμενους στη διαδικασία των πέναλτι, αρχικά νικήθηκε από τον Ουκρόπινα, όμως νίκησε τον Στρούπαρ, με τον Ντίνο Γενηδουνιά να σκοράρει για το τελικό 5-3 στην έξτρα διαδικασία και τελικό 19-17.

Ο Ολυμπιακός στο τέλος της βραδιάς πήρε τους δύο βαθμούς της νίκης, απέναντι στην ομάδα από το Μαυροβούνιο, που θα επιστρέψει στη βάση της με τον πρώτο δικό της βαθμό.

Για να φθάσει το παιχνίδι μέχρι εκεί συνέβησαν πολλά, με τους πρωταθλητές Ελλάδας να έχουν σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή τους. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν 2-0, ο Ολυμπιακός κυρίως στην παρουσία του Μάνου Ζερδεβά στο 1ο ημίχρονο προηγήθηκαν με 5-2, στα 2:30 πριν από το τέλος του 2ου οκταλέπτου, όμως ακολούθησε ένα θρίλερ.

Η Γιάντραν Χέρτσεγκ Νόβι με δικό της σερί 3-0 προηγήθηκε 7-6 στο τρίλεπτο της 3ης περιόδου και μπήκε στην 4η περίοδο με το υπέρ της 9-8.

Σε ένα οκτάλεπτο με 11 γκολ, οι παίκτες του Ολυμπιακού ισοφάρισαν πέντε φορές στο προβάδισμα ενός γκολ των φιλοξενούμενων, με τον Γενηδουνιά με εκτέλεση πέναλτι να γράφει το 14-14 (1:03) και τους «ερυθρόλευκους» να ζητούν δικαίως πέναλτι, που δεν δόθηκε, σε μαρκάρισμα στον Αλαφραγκή, έξι δευτερόλεπτα πριν από το τέλος.

Τα οκτάλεπτα: 2-2, 4-2, 2-5, 6-5.

Τα πέναλτι: 5-3

Ολυμπιακός (Έλβις Φάτοβιτς): Ζερδεβάς, Άνγκιαλ, Λόρεν Φάτοβιτς 2, Γεννηδουνιάς 3, Φουντούλης 3, Παπαναστασίου 1, Γκίλλας, Σπάχιτς 1, Αλαφραγκής 1, Λόντσαρ, Χάρκοφ, Δήμου 2, Τζωρτζάτος, Πούρος 1.

Γιάντραν Χέρτσεγκ Νόβι (Βλαντιμίρ Γκοΐκοβιτς): Άντριτς, Μούρισιτς, Στούπαρ 3, Ομπράντοβιτς, Ντούρικ 1, Ράντοβιτς 1, Μερκούλοφ 3, Στραχίνια Γκοΐγκοβιτς 5, Πέτροβιτς, Τιρτόβιτς, Ουκρόπινα 1, Ματιγιάσεβιτς, Μπάρκερ, Βράνες.

Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου Σαμπαντέλ - Ανόβερο 12-9

Πρόγραμμα - Βαθμολογία (Α' Όμιλος)

(2η αγωνιστική)

1. Σαμπαντέλ 6

2. Ολυμπιακός 5

3. Γιάντραν Χέρτσεγκ Νόβι 1

4. Ανόβερο 0

Η 3η αγωνιστική (10 Νοεμβρίου)

Ολυμπιακός-Σαμπαντέλ

Ανόβερο-Γιάντραν Χέρτσεγκ Νόβι



