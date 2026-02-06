Λέικερς - Σίξερς 119-115: Νίκησαν με Ριβς, αλλά έχασαν τον Ντόντσιτς
Οι 35 πόντοι του Ριβς ήταν αρκετοί στους Λέικερς για να νικήσουν τους Σίξερς με 119-115. Από την άλλη δεν έφτασαν οι 35 πόντοι, τα 7 ριμπάουντ και οι 7 ασίστ του Εμπίντ.
Πάντως η ομάδα του Λος Άντζελες είναι σε αναμμένα κάρβουνα, αφού ο Λούκα Ντόνστις έφυγε από το ματς με μυϊκό πρόβλημα και μένει να διαπιστωθεί η σοβαρότητα της καράστασης.
Η ενημέρωση αναφέρει πως υπάρχει θέμα στον οπίσθιο μηριαίο. Πρόλαβε να παίξει μόλις 16 λεπτά πριν αναγκαστεί να αποχωρήσει από την αναμέτρηση. Πλήγμα για τους Λέικερς.
