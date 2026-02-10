Ανεξέλεγκτο ήταν το σκηνικό στη Σάρλοτ με τους Χόρνετς και τους Πίστονς να δημιουργούν ένα... χάος με τεράστια ένταση και τελικά οι φιλοξενούμενοι έφυγαν νικητές (110-104).

Το παρκέ στη Σάρλοτ θύμισε περισσότερο ρινγκ παρά γήπεδο μπάσκετ, με τους Ντιτρόιτ Πίστονς να φεύγουν τελικά νικητές με 110-104 απέναντι στους Χόρνετς, σε ένα παιχνίδι που σημαδεύτηκε από τεράστια ένταση, γροθιές, αποβολές και απόλυτο... χάος.

Η αναμέτρηση «εξερράγη» στα μέσα της τρίτης περιόδου, όταν ένα σκληρό φάουλ του Μούσα Ντιαμπάτε πάνω στον Τζέιλεν Ντούρεν πυροδότησε τα πράγματα. Ο σέντερ των Πίστονς αντέδρασε άμεσα, πλησίασε τον Γάλλο φόργουορντ και τον χτύπησε στο πρόσωπο, με αποτέλεσμα το παιχνίδι να τιναχτεί στον αέρα. Ο Ντιαμπάτε προσπάθησε να απαντήσει με γροθιά, ενώ χρειάστηκε να τον συγκρατήσουν συμπαίκτες και άνθρωποι των Χόρνετς.

Η κατάσταση ξέφυγε εντελώς όταν στο σκηνικό μπήκε ο Μάιλς Μπρίτζες, ο οποίος επιτέθηκε στον Ντούρεν, με τον Αϊζέια Στιούαρτ να πετάγεται από τον πάγκο και να πιάνεται στα χέρια μαζί του. Για περισσότερα από 30 δευτερόλεπτα επικράτησε απόλυτο χάος, με σπρωξίματα, γροθιές και τους διαιτητές να προσπαθούν να επιβάλουν την τάξη.

Οι ρέφερι έστειλαν πρόωρα στα αποδυτήρια τους Ντιαμπάτε, Μπρίτζες, Ντούρεν και Στιούαρτ, ενώ η ένταση μεταφέρθηκε και στην εξέδρα. Λίγο αργότερα, αποβλήθηκε και ο προπονητής της Σάρλοτ, Τσαρλς Λι, ο οποίος χρειάστηκε να συγκρατηθεί από τους παίκτες του για να μην κινηθεί προς τον διαιτητή, διαμαρτυρόμενος για σφύριγμα στην τέταρτη περίοδο.

Μέσα σε αυτό το εκρηκτικό σκηνικό, το παιχνίδι κρίθηκε τελικά στο φινάλε, με τους Πίστονς να δείχνουν μεγαλύτερη ψυχραιμία. Ο Κέιντ Κάνινγχαμ ήταν ο απόλυτος ηγέτης του Ντιτρόιτ, ολοκληρώνοντας το ματς με 33 πόντους, 9 ριμπάουντ και 7 ασίστ, οδηγώντας την ομάδα του σε μία τεράστια νίκη που την ανέβασε στο 39-13 και έβαλε φρένο στο σερί εννιά νικών της Σάρλοτ.