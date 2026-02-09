Οι Ράπτορς επικράτησαν εύκολα των Πέισερς με 122-104 στο Τορόντο, έχοντας τον Μπαρνς σε... καυτό βράδυ, πετυχαίνοντας double - double με 25 πόντους και 14 ριμπάουντ.

Με μια φοβερή εμφάνιση στην τρίτη περίοδο οι Ράπτορς επικράτησαν των Πέισερς με 122-104 και πέτυχαν τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη τους.

Η ομάδα από το Τορόντο, παρότι έμεινε πίσω στο ημίχρονο (46-48), μπόρεσε να γυρίσει την εις βάρος της κατάσταση και πραγματοποιώντας ένα καταπληκτικό τρίτο δωδεκάλεπτο με επιμέρους σερί (44-26), κατάφερε να επικρατήσει εύκολα των περσινών φιναλίστ.

Από τους γηπεδούχους ξεχώρισε ο Σκότι Μπαρνς που πέτυχε double -douoble, με 25 πόντους και 14 ριμπάουντ, ενώ μοίρασε και 6 ασίστ. Για τους ηττημένους τη διαφορά έκανε ο Σιάκαμ με 18 πόντους, 4 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Μετά τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη τους, οι Ράπτορς ανέβηκαν στην 5η θέση της Ανατολής με ρεκόρ 32-22, ενώ στον αντίποδα η ουραγός της βαθμολογίας Πέισερς, έφτασαν τις 40 ήττες.

Τα δωδεκάλεπτα: 21-20, 46-48, 90-75, 122-104