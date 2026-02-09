Δεύτερη συνεχόμενη νίκη για τους Κλίπερς, αφού μετά των Κινγκς επικράτησαν και τους Τίμπεργουλβς με 96-115 στη Μινεσότα.
Η ομάδα από το Λος Άντζελες ήταν κυρίαρχη σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης και έχοντας τον Λέοναρντ σε εξαιρετικό βράδυ που σκόραρε 41 πόντους, (9/19 δίποντα, 5/11 τρίποντα, 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ), πήραν το «διπλό» από τον Έντουαρντς και την παρέα του.
Πέραν του Λέοναρντ, από τους φιλοξενούμενους ξεχώρισε και ο Κόλινς που σκόραρε 15 πόντους, με 4 ριμπάουντ, ενώ για τους γηπεδούχους, κορυφαίος ήταν ο Έντουαρντς με 23 πόντους και ο Ράντλ με 17π. και 8 ριμπάουν.
Οι Τίμπεργουλβς υπέπεσαν στην 6η θέση της Δύσης με ρεκόρ 34-22, ενώ στον αντίποδα οι Κλίπερς ανέβηκαν στην 9η θέση με 25-27.
Τα δωδεκάλεπτα: 19-23, 42-54, 59-80, 96-115.
