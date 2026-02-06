NBA: Επιστροφή Κόνλεϊ στους Τίμπεργουλβς – Στους Μάτζικ ο Τζέβον Κάρτερ
Συγκεκριμένα, όπως αποκάλυψε ο Σαμς Σαράνια του ESPN, ο γκαρντ Μάικ Κόνλεϊ Τζούνιορ αναμένεται να επιστρέψει στους Μινεσότα Τίμπεργουλβς με τις δύο πλευρές να επεξεργάζονται την ανανέωση της συνεργασίας τους. Ο Κόνλεϊ ανταλλάχθηκε δύο φορές μέσα στην εβδομάδα, αρχικά στο Σικάγο και στη συνέχεια στη Σάρλοτ, πριν αποδεσμευτεί και του επιτραπεί να επιστρέψει στους Τίμπεργουλβς.
Free agent guard Mike Conley Jr. plans to return to the Minnesota Timberwolves, sources tell ESPN. The sides are working on timing of him re-signing. Conley was traded twice this week – to Chicago, then to Charlotte – before being released and allowed to rejoin the Wolves. pic.twitter.com/ht6HVIIqm4February 6, 2026
Την ίδια ώρα ο γκαρντ Τζέβον Κάρτερ συμφώνησε σε συμβόλαιο με τους Ορλάντο Μάτζικ για το υπόλοιπο της σεζόν. Ο γκαρντ που σούταρε με 41% από τα 6,75 μ. με τους Μπουλς, είναι έτοιμος να προσφέρει βάθος στην περιφέρεια της ομάδας του Ορλάντο.
Free agent guard Jevon Carter has agreed to a deal with the Orlando Magic for the rest of the season, Mark Bartelstein and Reggie Brown of @PrioritySports tell ESPN. Carter, who shot 41% from 3 with the Bulls, gives guard depth to Orlando. pic.twitter.com/6aRLLZVzgS— Shams Charania (@ShamsCharania) February 6, 2026
