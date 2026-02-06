NBA: Επιστροφή Κόνλεϊ στους Τίμπεργουλβς – Στους Μάτζικ ο Τζέβον Κάρτερ

Ευτυχία Οικονομίδου
Ο Κόνλεϊ
Ο Μάικ Κόνλεϊ Τζούνιορ ετοιμάζεται να φορέσει ξανά τη φανέλα των Μινεσότα Τίμπεργουλβς, ενώ ο Τζέβον Κάρτερ βρήκε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του στο Ορλάντο.

Συγκεκριμένα, όπως αποκάλυψε ο Σαμς Σαράνια του ESPN, ο γκαρντ Μάικ Κόνλεϊ Τζούνιορ αναμένεται να επιστρέψει στους Μινεσότα Τίμπεργουλβς με τις δύο πλευρές να επεξεργάζονται την ανανέωση της συνεργασίας τους. Ο Κόνλεϊ ανταλλάχθηκε δύο φορές μέσα στην εβδομάδα, αρχικά στο Σικάγο και στη συνέχεια στη Σάρλοτ, πριν αποδεσμευτεί και του επιτραπεί να επιστρέψει στους Τίμπεργουλβς.

Την ίδια ώρα ο γκαρντ Τζέβον Κάρτερ συμφώνησε σε συμβόλαιο με τους Ορλάντο Μάτζικ για το υπόλοιπο της σεζόν. Ο γκαρντ που σούταρε με 41% από τα 6,75 μ. με τους Μπουλς, είναι έτοιμος να προσφέρει βάθος στην περιφέρεια της ομάδας του Ορλάντο.

 

     

