Οι Νετς επέλεξαν να κάνουν free agent έναν εκ των κορυφαίων παικτών τους, τον Καμ Τόμας.

Σε μια κίνηση που σήκωσε ντόρο προχώρησαν οι Νετς. Η ομάδα από το Μπρούκλιν έπελεξε να αφήσει ελεύθερο τον Καμ Τόμας. Πρόκειται για τον δεύτερο κορυφαίο σκόρερ της ομάδας πίσω από τον Πόρτερ.

Τη φετινή σεζόν ο Τόμας μέτρησε 15.6 πόντους, 2.5 ριμπάουντ και 2.2 ασίστ, όντας ένας εκ των πιο ποιοτικών παικτών της ομάδας από το Μπρούκλιν. To συμβόλαιο του για φέτος έφτανε τα 5.9 εκατ. δολάρια.

Στο ΝΒΑ βρίσκεται από το 2021 και οι Νετς ήταν η μοναδική ομάδα που έχει παίξει στην καριέρα του στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη.