Nετς: Άφησαν ελεύθερο τον δεύτερο καλύτερο σκόρερ τους
Σε μια κίνηση που σήκωσε ντόρο προχώρησαν οι Νετς. Η ομάδα από το Μπρούκλιν έπελεξε να αφήσει ελεύθερο τον Καμ Τόμας. Πρόκειται για τον δεύτερο κορυφαίο σκόρερ της ομάδας πίσω από τον Πόρτερ.
Τη φετινή σεζόν ο Τόμας μέτρησε 15.6 πόντους, 2.5 ριμπάουντ και 2.2 ασίστ, όντας ένας εκ των πιο ποιοτικών παικτών της ομάδας από το Μπρούκλιν. To συμβόλαιο του για φέτος έφτανε τα 5.9 εκατ. δολάρια.
Στο ΝΒΑ βρίσκεται από το 2021 και οι Νετς ήταν η μοναδική ομάδα που έχει παίξει στην καριέρα του στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη.
The Brooklyn Nets are waiving Cam Thomas, allowing the scoring guard to enter free agency, sources tell ESPN. The Nets made the decision to allow Thomas to find a new home. pic.twitter.com/sK75uB6ZV1— Shams Charania (@ShamsCharania) February 5, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.