Ο Ντοκ Ρίβερς είχε όρεξη και είπε να τρολάρει τον insider Σαμς Σαράνια, βάζοντας στο παιχνίδι τον Γιάννη.

«O Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει πει στους Μπακς πως έχει έρθει η ώρα να φύγει από την ομάδα. Έτσι αναγκάζονται οι Μπακς να ακούσουν προτάσεις ομάδων και να συνεχίσουν τις επαφές με τις ομάδες μέχρι την trade deadline. Το Μαϊάμι, η Μινεσότα, Γουόριορς. Αλλά το ερώτημα είναι να πρέπει να γίνει τώρα η ανταλλαγή ή να συμβεί στην postseason. Αν ο Γιάννης παραμείνει στους Μπακς, θα δημιουργηθεί μια περίεργη κατάσταση με τους στόχους και των δύο πλευρών», ήταν τα λόγια του έγκυρου Σαμς Σαράνια λίγες ώρες πριν το τέλος του trade deadline.

Τελικά όμως οι Μιλγουόκι Μπακς κατέστησαν σαφές στις υπόλοιπες ομάδες της λίγκας ότι δεν έχουν πρόθεση να παραχωρήσουν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο πριν εκπνεύσει η NBA Trade Deadline 2026.

Έτσι, ο Έλληνας σταρ παρέμεινε στα «Ελάφια» μέχρι και το τέλος της σεζόν ολοκληρώνοντας κανονικά τη χρονιά με την ομάδα που έχει πορευτεί όλα αυτά τα χρόνια στον «μαγικό» κόσμο του NBA.

Και ήρθε ο Ντοκ Ρίβερς να τρολάρει τον Σαμς Σαράνια. Ο Σαράνια θα παίξει στο All Star Game στο ματς των celebrities και προπονητής του θα είναι ο Greek Freak. «Ο Γιάννης με πληροφόρησε πως θα κάνει διαθέσιμο για ανταλλαγή τον Σαράνια σήμερα και θα ακούσει τις προτάσεις!»