Ράπτορς - Μπουλς 123-107: Εύκολα οι Καναδοί, εξαιρετικός Γιαμπουσέλε (vid)
Συνεχίζουν απτόητοι οι Ράπτορς στο ΝΒΑ που έφτασαν πλέον στο 31-22 και συνεχίζουν να εντυπωσιάζουν. Από την άλλη οι Μπουλς που ηττήθηκαν με 123-107 έπεσαν στο 24-28.
Κορυφαίος του ματς ο Μπράντον Ίνγκραμ με 33 πόντους, 6 ριμπάουντ και 6 ασίστ. Ακόμα μια εξαιρετική εμφάνιση για εκείνον τη φετινή σεζόν. Στους 24 σταμάτησε ο Κουίκλι.
Από την άλλη πλευρά ο Γιαμπουσέλε είχε 15 πόντους, 11 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Ο Σάιμονς πρόσθεσε 22 πόντους για τους ηττημένους του Σικάγο.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.