Oι Ράπτορς επικράτησαν εύκολα των Μπουλς με 123-107, με τον Γιαμπουσέλε να κάνει καλή εμφάνιση.

Συνεχίζουν απτόητοι οι Ράπτορς στο ΝΒΑ που έφτασαν πλέον στο 31-22 και συνεχίζουν να εντυπωσιάζουν. Από την άλλη οι Μπουλς που ηττήθηκαν με 123-107 έπεσαν στο 24-28.

Κορυφαίος του ματς ο Μπράντον Ίνγκραμ με 33 πόντους, 6 ριμπάουντ και 6 ασίστ. Ακόμα μια εξαιρετική εμφάνιση για εκείνον τη φετινή σεζόν. Στους 24 σταμάτησε ο Κουίκλι.

Από την άλλη πλευρά ο Γιαμπουσέλε είχε 15 πόντους, 11 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Ο Σάιμονς πρόσθεσε 22 πόντους για τους ηττημένους του Σικάγο.