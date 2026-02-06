Ο Νάιτζελ Χέιζ - Ντέιβις αποδεσμεύτηκε από τους Μπακς και ψάχνει τον νέο σταθμό της καριέρας του.

Χαμός αναμένεται στη Euroleague, αφού ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις έμεινε ελεύθερος από τους Μπακς. Ο MVP του Final Four του 2025 πάλεψε για να καθιερωθεί στο ΝΒΑ με τη φανέλα των Σανς αλλά δεν είχε τον χρόνο που θα ήθελε.

Στη trade deadline πήγε στο Μιλγουόκι, το οποίο όμως αποφάσισε να τον αφήσει ελεύθερο και οι ομάδες της Euroleague σαν την Χάποελ, τον Παναθηναϊκό και τη Φενέρ παραμονεύουν.

Την τελευταία του σεζόν στη Φενέρ είχε 16.7 πόντους, 5.3 ριμπάουντ αλλά και 1.1 κλεψίματα κατά μέσο όρο και στο τέλος της πανηγύρισε την κούπα. Ένας φοβερός two way παίκτης που σίγουρα θα κάνει τη διαφορά ξανά αν επιστρέψει στη Euroleague.

Μένει να δούμε τι θα γίνει τις επόμενες μέρες με την περίπτωση του.