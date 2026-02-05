Αντετοκούνμπο: Το ποστάρισμά του NBA Trade Deadline 2026: Τα δεδομένα για τον Γιάννη μετά την παραμονή
Οι Μιλγουόκι Μπακς κατέστησαν σαφές στις υπόλοιπες ομάδες της λίγκας ότι δεν έχουν πρόθεση να παραχωρήσουν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο πριν εκπνεύσει η NBA Trade Deadline 2026.
Έτσι, ο Έλληνας σταρ θα παραμείνει στα «Ελάφια» μέχρι και το τέλος της σεζόν ολοκληρώνοντας κανονικά τη χρονιά με την ομάδα που έχει πορευτεί όλα αυτά τα χρόνια στον «μαγικό» κόσμο του NBA.
Πολλές ομάδες τον είχαν θέσει ως στόχο γι' αυτή την περίοδο των ανταλλαγών, όμως ο «Greek Freak» θα παραμείνει κάτοικος Μιλγουόκι για τουλάχιστον λίγους μήνες ακόμα. Ο Αντετοκούνμπο μετά την ολοκλήρωση του trade deadline έκανε μία ανάρτηση γράφοντας: «Οι θρύλοι δεν κυνηγούν. Έλκουν».
