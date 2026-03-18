Οι Μπακς πάλεψαν μέχρι τέλους χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στο ρόστερ τους, αλλά λύγισαν από τους πιο ψύχραιμους Καβαλίερς, που πήραν τη νίκη με 123-116 μέσα στο Μιλγουόκι.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, όπως μετέφερε ο Σαμς Σαράνια, διαγνώστηκε με υπερέκταση αριστερού γονάτου αποκομίζοντας και μια μελανιά μετά το ματς με τους Πέισερς και θα επανεξεταστεί σε μία εβδομάδα.

Milwaukee Bucks' Giannis Antetokounmpo has been diagnosed with a left knee hyperextension and bone bruise and will be re-evaluated in one week, sources tell ESPN. March 17, 2026

Το ματς είχε ισορροπία ανάμεσα στις δύο ομάδες, ωστόσο οι Καβαλίερς βρήκαν το καθοριστικό μομέντουμ στην τέταρτη περίοδο. Το τρίποντο του Μέριλ για το 103-100, 6:55 πριν το τέλος, έδωσε το έναυσμα για ένα σερί 8-0 που έγειρε οριστικά την πλάστιγγα υπέρ των φιλοξενούμενων. Οι Μπακς προσπάθησαν να επιστρέψουν και μείωσαν σε 110-106, όμως το Κλίβελαντ απάντησε άμεσα με νέο σερί πόντων και κράτησε απόσταση ασφαλείας μέχρι τη λήξη.

Κορυφαίοι για τους νικητές ήταν οι Εβάν Μόμπλει και Τζέιμς Χάρντεν, που σημείωσαν από 27 πόντους, με τον πρώτο να προσθέτει και 15 ριμπάουντ. Σημαντική ήταν και η συμβολή του Ντόνοβαν Μίτσελ με 19 πόντους. Για το Μιλγουόκι, που αγωνίστηκε ξανά χωρίς τον «Greek Freak», ξεχώρισε ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ με 25 πόντους και 10 ασίστ.