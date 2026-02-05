Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν το κουνάει από το Μιλγουόκι, όπως αναφέρει ο Σαμς Σαράνια, με τον γνωστό ρεπόρτερ να τονίζει ότι οι Μπακς ενημέρωσαν τις ομάδες ότι δεν θα παραχωρήσουν σήμερα τον σταρ τους με κάποια ανταλλαγή.

Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα πως ο Γιάννης θα είναι απαραίτητα και τη νέα σεζόν στο Μιλγουόκι, καθώς το καλοκαίρι θα ανοίξει νέο σίριαλ για τους Μπακς.

Τότε, χωρίς το trade deadline να παραμονεύει, οι ομάδες θα μπορέσουν να κάνουν εκ νέου προσφορές στους Μιλγουόκι Μπακς, οι οποίες θα μπορούσαν να είναι αντάξιες του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ενώ μην αποκλείουμε και το ενδεχόμενο τα «Ελάφια» να κάνουν κάποια κίνηση ώστε να βελτιώσουν τις συνθήκες για τον Greek Freak.