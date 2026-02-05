Γιάννης Αντετοκούνμπο: Τον κρατούν οι Μπακς στο Μιλγουόκι
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν θα αφήσει τους Μπακς και το Μιλγουόκι, με την ομάδα του να μην τον ανταλλάσει.
Όπως αναφέρει ο Σαμς Σαράνια, οι Μιλγουόκι Μπακς έχουν διαμηνύσει σε άλλες ομάδες ότι θα διατηρήσουν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο μέχρι το trade deadline και θα αρχίσουν να προχωρούν σε άλλες ανταλλαγές.
Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα πως ο Γιάννης θα είναι απαραίτητα και τη νέα σεζόν στο Μιλγουόκι, καθώς το καλοκαίρι θα ανοίξει νέο σίριαλ για τους Μπακς.
Τότε, χωρίς το trade deadline να παραμονεύει, οι ομάδες θα μπορέσουν να κάνουν εκ νέου προσφορές στους Μιλγουόκι Μπακς, οι οποίες θα μπορούσαν να είναι αντάξιες του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ενώ μην αποκλείουμε και το ενδεχόμενο τα «Ελάφια» να κάνουν κάποια κίνηση ώστε να βελτιώσουν τις συνθήκες για τον Greek Freak.
The Milwaukee Bucks have indicated to teams that they are keeping Giannis Antetokounmpo through the trade deadline and will start making other trades, sources tell ESPN.— Shams Charania (@ShamsCharania) February 5, 2026
