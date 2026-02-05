Οι Μιλγουόκις Μπακς απέκτησαν μέσω ανταλλαγής τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, λίγες ώρες πριν εκπνεύσει η NBA Trade Deadline 2026!

Η περίπτωση του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις ήρθε στο προσκήνιο τις προηγούμενες ημέρες για ομάδες της EuroLeague και λίγες ώρες πριν εκπνεύσει η NBA Trade Deadline 2026, βρέθηκε μέσω ανταλλαγής στους Μιλγουόκι Μπακς!

Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια, τα «Ελάφια» συμφώνησαν να ανταλλάξουν τους Κόουλ Άντονι και Αμίρ Κόφι με τους Φοίνιξ Σανς, αποκτώντας τους Νικ Ρίτσαρντς και Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις.

Ο MVP του περσινού Final Four και πρωταθλητής Ευρώπης με τη Φενέρμπαχτσε δεν υπολογιζόταν από τον προπονητή των Σανς, Τζόρνταν Οτ. Κάτι που αποτυπώνεται στον χρόνο συμμετοχής του καθώς σε 27 παιχνίδια έχει κατά μέσο όρο 1.3 πόντους και 1.2 ριμπάουντ ανά 7.2 λεπτά.

Πλέον μένει να φανεί αν θα έχει ρόλο στο rotation του Ντοκ Ρίβερς ή αν θα αποδεσμευτεί τις επόμενες ώρες.

Εξάλλου, ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους είχε αναφέρει το προηγούμενο διάστημα ότι ο Αμερικανός φόργουορντ θα κάνει ό,τι χρειαστεί για να καθιερωθεί και θα συνεχίσει να πιέζει μέχρι να κερδίσει μια ουσιαστική θέση στο ΝΒΑ. «Θα συνεχίσει να χτυπάει το κεφάλι του στον τοίχο μέχρι να τον σπάσει! Έτσι πέτυχε ό,τι πέτυχε στην Ευρώπη» είχε τονίσει ο Σάρας.