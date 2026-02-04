Αντετοκούνμπο για Μπακς: «Θέλω να είμαι εδώ, αλλά... »
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι αδιαμφισβήτητα το πρόσωπο των ημερών στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού. Τα σενάρια που τον θέλουν ένα βήμα πιο κοντά στην πόρτα της εξόδου από τους Μιλγουόκι Μπακς, έχουν πάρει... φωτιά με τους πιθανούς προορισμούς για να συνεχίσει την καριέρα του όλο και να αυξάνονται.
Αν κάτι χαρακτηρίζει τον «Greek Freak» είναι η άρρηκτη αφοσίωσή του στον οργανισμό του Μιλγουόκι, κάτι που είναι σπάνιο στον «μαγικό» κόσμο του NBA, ωστόσο έχει τραβήξει και δικαίως όλα τα βλέμματα πάνω του με λιγότερες από 48 ώρες να απομένουν για το trade deadline.
Ο Γιάννης μίλησε στο «Athletic» για την κατάσταση που επικρατεί γύρω από το όνομά του συνεχίζοντας να παραμένει πιστός στη διαδρομή του, αφήνοντας ωστόσο κάποια... παραθυράκια. «Θέλω να μείνω εδώ, αλλά θέλω να μείνω εδώ για να κερδίζω, όχι για να παλεύω με τη ζωή μου για να φτάσω στα play offs», τόνισε χαρακτηριστικά.
EXCLUSIVE: Unbreakable loyalty has long defined Giannis Antetokounmpo — and it’s a big reason he has the attention of every NBA fan with less than 48 hours until the NBA trade deadline.— The Athletic (@TheAthletic) February 4, 2026
But at 31 years old, how much longer can the two-time MVP afford to wait for the Milwaukee… pic.twitter.com/qj1RAZtsil
