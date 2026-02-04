NBA: Ανταλλαγή για τον Κρις Πολ που φαίνεται να μη μένει ούτε στους Ράπτορς
Οι ανταλλαγές στον μαγικό κόσμο του NBA συνεχίζονται όσο πλησιάζει το φινάλε της διορίας.
Ο Κρις Πολ έγινε trade με τον Οτσόι Αγκιμπάτζι και πλέον ανήκει στους Τορόντο Ράπτορς χωρίς όμως να είναι βέβαιο το μέλλον του στον Καναδά.
Πιο συγκεκριμένα ο πολύπειρος γκαρντ αναμενόταν να απελευθερωθεί από τους Κλίπερς, καθώς ήταν εκτός ομάδας και έγινε ανταλλαγή για τον Οτσόι Αγκιμπάτζι μαζί με ένα draft δευτέρου γύρου.
Ωστόσο σύμφωνα με τον Σαμ Σαράνια ο 40χρονος δεν θα χρειαστεί να μετακομίσει στο Τορόντο, αφού αναμένεται να γίνει εκ νέου trade τις επόμενες ώρες και να μεταφερθεί σε καινούργιο σύλλογο για τον ίδιο. Ακόμα και αν δεν συμβεί αυτό, τότε το πιθανότερο είναι να αποδεσμευτεί.
Θυμίζουμε ο Κρις Πολ διανύει την τελευταία σεζόν της καριέρας του και περιμένει έτσι ώστε να μάθει σε ποια ομάδα του NBA θα κλείσει τη χρονιά, την ώρα που έχει να αγωνιστεί από την 1η Δεκέμβρη του 2025.
The Raptors will not require Chris Paul to report to the team and could still discuss trades involving him over the next day. Toronto is now out of the tax. Brooklyn picks up an asset and cash to cover Agbaji's salary. The Clippers clear a roster spot and save $7 million in tax. https://t.co/2Bu0sGZzJB— Shams Charania (@ShamsCharania) February 4, 2026
