Οι ανταλλαγές στον μαγικό κόσμο του NBA συνεχίζονται όσο πλησιάζει το φινάλε της διορίας.

Ο Κρις Πολ έγινε trade με τον Οτσόι Αγκιμπάτζι και πλέον ανήκει στους Τορόντο Ράπτορς χωρίς όμως να είναι βέβαιο το μέλλον του στον Καναδά.

Πιο συγκεκριμένα ο πολύπειρος γκαρντ αναμενόταν να απελευθερωθεί από τους Κλίπερς, καθώς ήταν εκτός ομάδας και έγινε ανταλλαγή για τον Οτσόι Αγκιμπάτζι μαζί με ένα draft δευτέρου γύρου.

Ωστόσο σύμφωνα με τον Σαμ Σαράνια ο 40χρονος δεν θα χρειαστεί να μετακομίσει στο Τορόντο, αφού αναμένεται να γίνει εκ νέου trade τις επόμενες ώρες και να μεταφερθεί σε καινούργιο σύλλογο για τον ίδιο. Ακόμα και αν δεν συμβεί αυτό, τότε το πιθανότερο είναι να αποδεσμευτεί.

Θυμίζουμε ο Κρις Πολ διανύει την τελευταία σεζόν της καριέρας του και περιμένει έτσι ώστε να μάθει σε ποια ομάδα του NBA θα κλείσει τη χρονιά, την ώρα που έχει να αγωνιστεί από την 1η Δεκέμβρη του 2025.