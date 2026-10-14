NBA: Οι Ράπτορς διέλυσαν τους Νικς με 50 πόντους διαφορά
Δε... στρίβουν με τίποτα οι πρωταθλητές Νιου Γιορκ Νικς στην preseason! Οι Νεοϋορκέζοι υπέστησαν την τέταρτη σερί ήττα τους και μάλιστα... τι ήττα. Οι Τορόντο Ράπτορς τους συνέτριψαν με 148-98, με τον Καουάι Λέοναρντ να κάνει... θραύση για τους «Καναδούς» στο ντεμπούτο του στα φιλικά.
Ο δις πρωταθλητής του NBA κατέγραψε 21 πόντους, 5 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα, ενώ ευστόχησε και σε τέσσερα τρίποντα, βοηθώντας την ομάδα του να πάρει τη δεύτερη νίκη της σε τρεις αγώνες, έξι ημέρες πριν το τζάμπολ στον «μαγικό κόσμο».
Για τους νικητές επίσης ξεχώρισαν οι οι Σκότι Μπαρνς και Κόλιν Μάρεϊ-Μπόιλς, που είχαν από 19 πόντους. Η Νέα Υόρκη αγωνίστηκε χωρίς τους βασικούς της παίκτες.
🏀 TUESDAY'S FINAL SCORES 🏀 Kawhi Leonard scores a game-high 21 PTS in his 2026 @Raptors preseason debut as Toronto secures the win! Scottie Barnes: 19 PTS (8-10 FGM), 6 REB, 4 AST, 2 STL Collin Murray-Boyles: 19 PTS (7-7 FGM), 9 REB https://t.co/WLgUlW8qHS— NBA (@NBA) October 14, 2026
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