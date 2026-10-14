Οι Τορόντο Ράπτορς έκαναν «φύλλο και φτερό» τους Νιου Γιορκ Νικς στην preseason του NBA, επικρατώντας με 148-98, έχοντας ως κορυφαίο τον Λέοναρντ.

Δε... στρίβουν με τίποτα οι πρωταθλητές Νιου Γιορκ Νικς στην preseason! Οι Νεοϋορκέζοι υπέστησαν την τέταρτη σερί ήττα τους και μάλιστα... τι ήττα. Οι Τορόντο Ράπτορς τους συνέτριψαν με 148-98, με τον Καουάι Λέοναρντ να κάνει... θραύση για τους «Καναδούς» στο ντεμπούτο του στα φιλικά.

Ο δις πρωταθλητής του NBA κατέγραψε 21 πόντους, 5 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα, ενώ ευστόχησε και σε τέσσερα τρίποντα, βοηθώντας την ομάδα του να πάρει τη δεύτερη νίκη της σε τρεις αγώνες, έξι ημέρες πριν το τζάμπολ στον «μαγικό κόσμο».

Για τους νικητές επίσης ξεχώρισαν οι οι Σκότι Μπαρνς και Κόλιν Μάρεϊ-Μπόιλς, που είχαν από 19 πόντους. Η Νέα Υόρκη αγωνίστηκε χωρίς τους βασικούς της παίκτες.