NBA: Γουάιτ φεύγει από Σικάγο, Σέξτον έρχεται από τους Χόρνετς
Νέο trade στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, με τους Σικάγο Μπουλς να ολοκληρώνουν ακόμα μία σημαντική ανταλλαγή. Η ομάδα του Σικάγο παραχώρησε τον Κόμπι Γουάιτ στους Σάρλοτ Χόρνετς και απέκτησε τον Κόλιν Σέξτον.
Αυτό το trade ολοκληρώθηκε λίγες ώρες αφού οι ταύροι έστειλαν στη Βοστώνη τον Νίκολα Βούτσεβιτς και ένα pick δευτέρου γύρου για να φέρουν στο Σικάγο τον Άνφερνι Σάιμονς και ένα pick δευτέρου γύρου.
Οι ομάδες βιάζονται να κλείσουν τις συμφωνίες τους, καθώς το trade deadline πλησιάζει (5 Φεβρουαρίου). Ο δημοσιογράφος Σαμς Σαράνια αποκάλυψε την τελευταία ανταλλαγή, στην οποία οι Μπουλς έδωσαν στους Χόρνετς τον Κόμπι Γυάιτ και τον Μάικ Κόνλεϊ Τζούνιορ, και πήραν ως αντάλλαγμα τον Κόλιν Σέξτον, τον Ουσμάν Ντιένγκ, καθώς και τρία picks δεύτερου γύρου για το draft.
Just in: The Chicago Bulls are trading Coby White and Mike Conley Jr. to the Charlotte Hornets for Collin Sexton, Ousmane Dieng and three second-round picks, sources tell ESPN. pic.twitter.com/NnHXT5b8lR— Shams Charania (@ShamsCharania) February 4, 2026
