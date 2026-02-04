Οι Σικάγο Μπουλς παραχώρησαν τον Κόμπι Γυάιτ και τον Μάικ Κόνλεϊ Τζούνιορ στους Χόρνετς και απέκτησαν τον Κόλιν Σέξτον, τον Ουσμάν Ντιένγκ και τρία picks δεύτερου γύρου.

Αυτό το trade ολοκληρώθηκε λίγες ώρες αφού οι ταύροι έστειλαν στη Βοστώνη τον Νίκολα Βούτσεβιτς και ένα pick δευτέρου γύρου για να φέρουν στο Σικάγο τον Άνφερνι Σάιμονς και ένα pick δευτέρου γύρου.

Οι ομάδες βιάζονται να κλείσουν τις συμφωνίες τους, καθώς το trade deadline πλησιάζει (5 Φεβρουαρίου). Ο δημοσιογράφος Σαμς Σαράνια αποκάλυψε την τελευταία ανταλλαγή, στην οποία οι Μπουλς έδωσαν στους Χόρνετς τον Κόμπι Γυάιτ και τον Μάικ Κόνλεϊ Τζούνιορ, και πήραν ως αντάλλαγμα τον Κόλιν Σέξτον, τον Ουσμάν Ντιένγκ, καθώς και τρία picks δεύτερου γύρου για το draft.