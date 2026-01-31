Ο Ιγκόρ Ντέμιν από τα 15 του έχτισε την καριέρα του πάνω στις προσωπικές θυσίες αφήνοντας πίσω του την πατρίδα του, Ρωσία, κυνηγώντας το όνειρο. Τώρα ως rookie με τη φανέλα των Νετς έχει «κλέψει» ήδη την παράσταση.

Ο Ιγκόρ Ντέμιν υπενθυμίζει σε κάθε του εμφάνιση, ότι ανήκει στην κατηγορία των rookie που δεν περνούν απαρατήρητοι. Στη νίκη των Νετς επί των Τζαζ με 109-99, ο 19χρονος Ρώσος πραγματοποίησε βραδιά καριέρας στο ΝΒΑ, με μία σειρά από ιστορικά επιτεύγματα.

Με 25 πόντους και 10 ριμπάουντ (και τα δύο αποτελούν ρεκόρ καριέρας) και έξι εύστοχα τρίποντα, ο Ντέμιν έγινε ο πρώτος ρούκι στην ιστορία των Μπρούκλιν Νετς που κατέγραψε αριθμούς σε ματς με τουλάχιστον 20 πόντους, 10 ριμπάουντ και 5 τρίποντα. Παράλληλα, με το 6/12 πίσω από τα 7,25 μ., έφτασε τα 34 συνεχόμενα παιχνίδια με τουλάχιστον ένα εύστοχο τρίποντο κι έσπασε το αντίστοιχο ρεκόρ στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου.

Σε εποχή όπου ο ρωσικός αθλητισμός είναι στην αφάνεια, ο Ντέμιν αποτελεί εξαίρεση χαράζοντας τη δική του πορεία στον «μαγικό» κόσμο του NBA. Ο προορισμός μπορεί να είναι εντυπωσιακός, όμως η διαδρομή που οδήγησε τον Ντέμιν μέχρι εδώ δεν ήταν ποτέ εύκολη. Πριν καν επιτρέψει στον εαυτό του να πιστέψει ότι το ΝΒΑ είναι εφικτό, αναγκάστηκε να θυσιαστεί. Ένα παιδί 15 ετών χρειάστηκε να φύγει από το σπίτι του, να διασχίσει ηπείρους, να μάθει δύο νέες γλώσσες και να κουβαλήσει στις πλάτες του όχι μόνο τα δικά του όνειρα, αλλά και τις προσδοκίες ολόκληρης της οικογένειάς του.

Ο Ντέμιν γεννήθηκε μέσα στο μπάσκετ. Ο πατέρας του είχε μακρά επαγγελματική καριέρα και φόρεσε τη φανέλα της εθνικής Ρωσίας, ενώ η μητέρα του αγωνίστηκε μέχρι τα 18 της χρόνια και ήταν εκείνη που πρώτη «άναψε τη σπίθα». Σε αντίθεση όμως με τα παιδιά στις ΗΠΑ, που μεγαλώνουν με το ΝΒΑ ως αυτονόητο όνειρο, ο Ιγκόρ μεγάλωσε σε έναν κόσμο όπου αυτό έμοιαζε μακρινό, σχεδόν άπιαστο.

Σε ηλικία 15 ετών μετακόμισε στην Ισπανία για να ενταχθεί στο φημισμένο αναπτυξιακό πρόγραμμα της Ρεάλ Μαδρίτης. Οι γονείς του έμειναν πίσω. Εκείνος έμεινε μόνος, σε μια νέα χώρα, με διαφορετική κουλτούρα, διαφορετική γλώσσα και ένα βάρος ευθύνης που ελάχιστοι έφηβοι καλούνται να σηκώσουν.

Τα υπόλοιπα ανήκουν στην ιστορία για τον 19χρονο γκαρντ που μετά τη Ρεάλ και το κολέγιο, κατάφερε το «άπιαστο» να το κάνει ρεαλιστικό, σφίγγοντας το χέρι του Άνταμ Σίλβερ όταν επιλέχθηκε στο Νο8 του NBA Draft 2025 και μάλιστα μπροστά από οποιονδήποτε ευρωπαίο.

Σε 41 συμμετοχές τη φετινή σεζόν, ο Ντέμιν μετρά κατά μέσο όρο 10,7 πόντους με 40,2% από το τρίποντο, 3,4 ασίστ και 3,2 ριμπάουντ, αγωνιζόμενος περίπου 25 λεπτά ανά παιχνίδι.