Ο Νίκολα Γιόκιτς επέστρεψε στη δράση και με το «καλημέρα» υπενθύμισε γιατί παραμένει ο απόλυτος σταρ του NBA, οδηγώντας τους Νάγκετς στη νίκη επί των Κλίπερς. Τα υπόλοιπα αποτελέσματα του NBA.

Ο Νίκολα Γιόκιτς επέστρεψε μετά τον τραυματισμό του σαν να μην έλειψε ούτε μέρα και υπενθύμισε γιατί αποτελεί τον απόλυτο άξονα των Ντένβερ Νάγκετς που επικράτησαν με 122-109 των Κλίπερς στην έδρα τους. Ο Σέρβος σέντερ, παρότι αγωνίστηκε μόλις 25 λεπτά λόγω περιορισμού, μέτρησε 31 πόντους, 12 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 3 κλεψίματα, «σφραγίζοντας» την επιστροφή του με το 29ο double-double της σεζόν.

Ο «Τζόκερ» αποτέλεσε μάλιστα με αυτή του την εμφάνιση τον μοναδικό παίκτη στην ιστορία του NBA με νούμερα 30+, 10+ και 5+ σε λιγότερο από 25 λεπτά που πάτησε παρκέ. Κατά την έξοδό του από το γήπεδο δέχτηκε και το standing ovation από όλους τους φιλάθλους στη Ball Arena!

Οι Νάγκετς είχαν τον έλεγχο από το ξεκίνημα και με ένα ξέσπασμα στο τέταρτο δωδεκάλεπτο, όπου ο Γιόκιτς σημείωσε 11 πόντους σε λιγότερο από τέσσερα λεπτά, «καθάρισαν» οριστικά το ματς. Ο Τζαμάλ Μάρεϊ πρόσθεσε 22 πόντους και 9 ασίστ, ενώ για τους Κλίπερς, που γνώρισαν ήττα μετά από εντυπωσιακό σερί, ο Τζέιμς Χάρντεν ξεχώρισε με 25 πόντους και 9 ασίστ.

Σανς – Καβαλίερς 126-113

Οι Φοίνιξ Σανς συνέχισαν την ανοδική τους πορεία, επικρατώντας με 126-113 των Κλίβελαντ Καβαλίερς, «χτίζοντας» τη νίκη τους στο εκρηκτικό τρίτο δωδεκάλεπτο. Το επιμέρους 45-32 αποδείχθηκε καθοριστικό, με τους γηπεδούχους να ξεφεύγουν σε διψήφια διαφορά και να διαχειρίζονται το προβάδισμα μέχρι το φινάλε.

Ο Ντίλον Μπρουκς ήταν ο κορυφαίος των νικητών με 27 πόντους, συνεχίζοντας τις εντυπωσιακές εμφανίσεις του, ενώ για το Κλίβελαντ ο Ντόνοβαν Μίτσελ περιορίστηκε στους 16 πόντους, σε ένα βράδυ με αρκετά λάθη για τους Καβαλίερς.

Τζαζ – Νετς 99-109

Οι Μπρούκλιν Νετς έβαλαν τέλος στο αρνητικό σερί τους, επικρατώντας με 109-99 των Γιούτα Τζαζ, με τον Έγκορ Ντέμιν να γράφει ιστορία. Ο νεαρός γκαρντ σημείωσε τρίποντο για 34ο συνεχόμενο παιχνίδι – ρεκόρ NBA για rookie – και ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 25 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Το Μπρούκλιν πήρε τον έλεγχο στο φινάλε με εύστοχα σουτ από την περιφέρεια, την ώρα που η Γιούτα δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την ανατροπή, γνωρίζοντας την πέμπτη διαδοχική της ήττα.

Γουόριορς - Πίστονς 124-131

Οι Ντιτρόιτ Πίστονς έβαλαν τις βάσεις για τη νίκη από νωρίς και άντεξαν στην αντεπίθεση των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, επικρατώντας με 131-124. Ο Κέιντ Κάνινγχαμ ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 29 πόντους και 11 ασίστ, οργανώνοντας ιδανικά το παιχνίδι των γηπεδούχων από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό.

Το Ντιτρόιτ «έβγαλε φωτιές» στο πρώτο ημίχρονο, σημειώνοντας 77 πόντους (τους περισσότερους που έχει δεχθεί φέτος ομάδα του Στιβ Κερ σε ένα ημίχρονο) όμως οι Γουόριορς επέστρεψαν στο ματς μειώνοντας τη διαφορά σε μονοψήφια επίπεδα. Τα 18 λάθη τους, που μετατράπηκαν σε 31 πόντους για τους Πίστονς, αποδείχθηκαν καθοριστικά. Ο Στεφ Κάρι είχε 23 πόντους πριν αποχωρήσει με ενοχλήσεις στο γόνατο, ενώ ο Τζέιλεν Ντούρεν ξεχώρισε για το Ντιτρόιτ με 21 πόντους και 13 ριμπάουντ.