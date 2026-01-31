Ο Λούκα Ντόντσιτς παρέδωσε μια από τις πιο εντυπωσιακές παραστάσεις της σεζόν, οδηγώντας τους Λέικερς σε εμφατική νίκη επί των Γουίζαρντς, σε μια βραδιά που ξεχώρισαν οι άνετες νίκες, αλλά και η ανατροπή των Μάτζικ.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς απάντησαν με εκκωφαντικό τρόπο στην ήττα από τους Καβαλίερς, διαλύοντας τους Ουάσινγκτον Γουίζαρντς με 142-111 μέσα στην αμερικανική πρωτεύουσα. Από το πρώτο λεπτό οι «Λιμνάνθρωποι» επέβαλαν τον ρυθμό τους, έκλεισαν το ημίχρονο στο +29 (77-48) και δεν κοίταξαν ποτέ πίσω, μετατρέποντας το παιχνίδι σε παράσταση για έναν ρόλο.

Ο Λούκα Ντόντσιτς ήταν απολαυστικός και ξεχώρισε, ολοκληρώνοντας τη βραδιά με 37 πόντους, 13 ασίστ, 11 ριμπάουντ και 3 κλεψίματα, έχοντας ήδη καταγράψει triple-double από το ημίχρονο (το πέμπτο γρηγορότερο στην ιστορία του NBA! Ο Σλοβένος μαέστρος «διέλυσε» κάθε άμυνα, επιβεβαιώνοντας ότι βρίσκεται σε δαιμονιώδη κατάσταση μετρώντας 16-7-7 μόνο από το πρώτο δωδεκάλεπτο. Στο πλευρό του, ο ΝτεΆντρε Έιτον κυριάρχησε στη ρακέτα με 28 πόντους και 13 ριμπάουντ (12/14 σουτ), ενώ ο ΛεΜπρόν Τζέιμς πρόσθεσε 20 πόντους, δείχνοντας στα 41 του ότι παραμένει καθοριστικός, χαρίζοντας μάλιστα και στιγμές… showtime, πριν ο Μπρόνι Τζέιμς γνωρίσει την αποθέωση με το πρώτο του κάρφωμα μπροστά στο κοινό.

Σέλτικς – Κινγκς 112-93

Οι Μπόστον Σέλτικς «καθάρισαν» το παιχνίδι από το πρώτο ημίχρονο, όταν προηγήθηκαν με 72-46, φτάνοντας τελικά σε άνετη νίκη με 112-93 απέναντι στους Σακραμέντο Κινγκς. Ο Πέιτον Πρίτσαρντ πραγματοποίησε την κορυφαία εμφάνιση της καριέρας του με 29 πόντους και 8 ασίστ, οδηγώντας τους «Κέλτες» σε ένα απόλυτα ελεγχόμενο βράδυ στο TD Garden.

Το Σακραμέντο, αποδεκατισμένο και κουρασμένο, δεν μπόρεσε να ακολουθήσει τον ρυθμό, γνωρίζοντας την όγδοη διαδοχική του ήττα, με τον Ζακ ΛαΒίν να ξεχωρίζει με 17 πόντους.

Νικς – Μπλέιζερς 127-97

Οι Νιου Γιορκ Νικς συνέχισαν την ανοδική τους πορεία, φτάνοντας στην πέμπτη συνεχόμενη νίκη τους με το εμφατικό 127-97 απέναντι στους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς. Με όπλο την άμυνα και τον έλεγχο του ρυθμού, οι Νεοϋορκέζοι ξέφυγαν στο σκορ από νωρίς και «καθάρισαν» οριστικά στο δεύτερο ημίχρονο.

Ο Τζέιλεν Μπράνσον είχε 26 πόντους, ο Όου Τζι Ανουνόμπι πρόσθεσε 24, ενώ ο Καρλ-Άντονι Τάουνς κυριάρχησε στα ριμπάουντ (14 πόντοι, 20 ριμπάουντ). Για τους Μπλέιζερς, ο Σέιντον Σαρπ ξεχώρισε με 26 πόντους.

Πέλικανς – Γκρίζλις 114-106

Με ένα εκρηκτικό τρίτο δωδεκάλεπτο (35-15), οι Νιου Όρλεαν Πέλικανς έβαλαν τις βάσεις για τη νίκη τους με 114-106 απέναντι στους Μέμφις Γκρίζλις. Οι γηπεδούχοι ανέβασαν ένταση και στις δύο πλευρές του παρκέ, αντέχοντας στην πίεση του φινάλε.

Ο Ντέρικ Κουίν και ο Σαντίκ Μπέι σημείωσαν από 22 πόντους, με τον Ζάιον Γουίλιαμσον να προσθέτει 21, ενώ για το Μέμφις, χωρίς τον Τζα Μοράντ, ο Τζάρεν Τζάκσον Τζούνιορ είχε 16 πόντους.

Μάτζικ – Ράπτορς 130-120

Οι Ορλάντο Μάτζικ υπέγραψαν μια από τις ανατροπές της βραδιάς, επιστρέφοντας από το -13 και επικρατώντας των Τορόντο Ράπτορς με 130-120. Το επιμέρους 44-21 στην τέταρτη περίοδο άλλαξε πλήρως τις ισορροπίες και χάρισε στους γηπεδούχους μια σπουδαία νίκη.

Ο Ντέσμοντ Μπέιν ήταν ασταμάτητος με 32 πόντους, 16 εκ των οποίων στην τελευταία περίοδο, ενώ ο Πάολο Μπανκέρο είχε γεμάτη παρουσία (20π., 10ρ., 6ασ.). Για τους Ράπτορς, ο Μπράντον Ίνγκραμ ξεχώρισε με 35 πόντους.