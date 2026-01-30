Γιόκιτς: Ο Σέρβος επιστρέφει μετά από έναν μήνα απουσίας
Ο Νίκολα Γιόκιτς επιστρέφει στη δράση μετά από έναν μήνα, καθώς, σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια, αναμένεται να πατήσει παρκέ στην εντός έδρας αναμέτρηση των Νάγκετς με τους Λος Άντζελες Κλίπερς τα ξημερώματα του Σαββάτου (31/1, 4:00 π.μ.).
Ο Σέρβος σέντερ, που παραμένει εκτός δράσης από τις 29 Δεκεμβρίου λόγω τραυματισμού στο γόνατο, θα επιστρέψει στο παιχνίδι κόντρα στους Καλιφορνέζους, όπως αναφέρει το ESPN.
Οι Νάγκετς φιγουράρουν στην τρίτη θέση της Δύσης με ρεκόρ 32-16, πίσω από τους πρωτοπόρους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ (38-11) και τους Σαν Αντόνιο Σπερς (32-15). Από την πλευρά του, ο Γιόκιτς μετρά φέτος κατά μέσο όρο 29.6 πόντους, 12.2 ριμπάουντ και 11 ασίστ σε 32 συμμετοχές.
