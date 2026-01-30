Ο Νίκολα Γιόκιτς δεν έχει αγωνιστεί από τις 29/12 λόγω τραυματισμού στο γόνατο και αναμένεται να επιστρέψει στο παρκέ τα ξημερώματα του Σαββάτου, για τον αγώνα κόντρα στους Κλίπερς (31/1, 4:00 π.μ.).

Ο Νίκολα Γιόκιτς επιστρέφει στη δράση μετά από έναν μήνα, καθώς, σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια, αναμένεται να πατήσει παρκέ στην εντός έδρας αναμέτρηση των Νάγκετς με τους Λος Άντζελες Κλίπερς τα ξημερώματα του Σαββάτου (31/1, 4:00 π.μ.).

Οι Νάγκετς φιγουράρουν στην τρίτη θέση της Δύσης με ρεκόρ 32-16, πίσω από τους πρωτοπόρους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ (38-11) και τους Σαν Αντόνιο Σπερς (32-15). Από την πλευρά του, ο Γιόκιτς μετρά φέτος κατά μέσο όρο 29.6 πόντους, 12.2 ριμπάουντ και 11 ασίστ σε 32 συμμετοχές.