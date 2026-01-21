ΛεΜπρόν για Γιόκιτς: «Eίναι ένας από τους σπουδαιότερους παίκτες που έχουν παίξει ποτέ αυτό το παιχνίδι»
Οι Λέικερς επικράτησαν των Νάγκετς (107-115) τα ξημερώματα της Τετάρτης (21/01).
Αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης ο ΛεΜπρόν Τζέιμς στις δηλώσεις του αποθέωσε τον Νίκολα Γιόκιτς, αναφέροντας πως ο Σέρβος είναι από τους καλύτερους που έχουν περάσει στην ιστορία του αθλήματος.
Επίσης, ο «βασιλιάς» κλήθηκε να σχολιάσει το παιχνίδι που τέθηκαν αντίπαλοι με τον «Τζόκερ», αναφερόμενος στον ημιτελικό των Ολυμπιακών Αγώνων του 2024, λέγοντας πως είναι από τα καλύτερα παιχνίδια που έχει παίξει ποτέ στην καριέρα του.
Αναλυτικά όσα είπε ο ΛεΜπρόν Τζέιμς:
«Έχουμε πολύ αμοιβαίο σεβασμό. Ο Γιόκιτς είναι ένας από τους σπουδαιότερους παίκτες που έχουν παίξει ποτέ αυτό το παιχνίδι. Το να τον πλησιάσεις και να του δείξεις σεβασμό είναι εύκολο, τουλάχιστον είναι εύκολο
Για τον ημιτελικό των Ολυμπιακών Αγώνων το 2024: Είναι ένα από τα καλύτερα παιχνίδια που έχω παίξει ποτέ. Ξέρετε, έχω συμμετάσχει στους τελικούς του NBA, στους Ολυμπιακούς Αγώνες, σε αγώνες κανονικής περιόδου, στο λύκειο, στο κολέγιο... Ωστόσο, αυτό το παιχνίδι είναι κάτι που κατατάσσω στην κορυφή και δεν θα το ξεχάσω ποτέ».
"Jokic is one of the 𝑮𝑹𝑬𝑨𝑻𝑬𝑺𝑻 players to ever play this game." 🔥🃏— DNVR Nuggets (@DNVR_Nuggets) January 21, 2026
🎙️ LeBron pic.twitter.com/M9pItsLv9Z
