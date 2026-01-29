Kυρίαρχος Γουεμπανιάμα στο ντέρμπι του Τέξας, με κορυφαίο Κάρι οι Γουόριορς (vid)

Σπερς και Γουόριορς συνέχισαν με νίκες την πορεία τους στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη.

Οι Χόρνετς επικράτησαν άνετα με 112-97 των Γκρίζλις για το ΝΒΑ και έτσι πήγαν στο 20-28 προσπαθώντας να μπουν στο play in. Ο Ντιαμπατέ είχε 18 πόντους με 19 ριμπάουντ, ενώ στον αντίποδα ο Τζάκσον μέτρησε 26 πόντους για τους ηττημένους.

Πάρτι των Γουόριορς

Οι Γουόριορς νίκησαν για πλάκα τους Τζαζ με 140-124 και είχαν για κορυφαίο τον ηγέτη τους, Κάρι που σταμάτησε στους 27 πόντους. Καλό ματς και ο Μούντι με 26 πόντους. Στον αντίποδα η ελπίδα των Μορμόνων, ο Μπέιλι είχε 19 πόντους και 7 ριμπάουντ.

Οι Μάτζικ λύγισαν τους Χιτ

Με 133-124 νίκησαν τους Χιτ οι Μάτζικ και έτσι ανέβηκαν στο 24-22 και στην 8η θέση της Ανατολής για να ρίξουν στο 25-23 το Μαίάμι. Ο Μπανκέρο ήταν εξαιρετικος με 31 πόντους και 12 ριμπάουντ. Από την άλλη ο Αντεμπάγιο μέτρησε 21 πόντους και 12 ριμπάουντ για τους ηττημένους.

Με Γουεμπανιάμα πήραν το ντέρμπι του Τέξας

Ο Γουεμπανιάμα με 28 πόντους, 16 ριμπάουντ και 5 μπλοκ είχε κέφια και οι Σπερς νίκησαν με 111-99 τους Ρόκετς για να πάνε στο 32-15 και να τους ρίξουν στο 28-17. Ο Σενγκούν είχε 18 πόντους, 10 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ενώ ο Τόμπσον μέτρησε 25 και ο Ντουράντ 24 πόντους.

Άλωσαν το Ντάλας οι λύκοι

Οι Τίμπεργουλβς επικράτησαν με 118-105 των Μάβερικς και έτσι πήγαν στο 29-19 για να ρίξουν τους ηττημένους στο 19-28. Ο Ραντλ είχε 31 πόντους και ο Έντουαρνς μέτρησε 20 πόντους. Από την άλλη 21 πόντους με 7 ριμπάουντ μέτρησε ο Γουάσινγκτον.