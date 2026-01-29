Kυρίαρχος Γουεμπανιάμα στο ντέρμπι του Τέξας, με κορυφαίο Κάρι οι Γουόριορς (vid)
Οι Χόρνετς επικράτησαν άνετα με 112-97 των Γκρίζλις για το ΝΒΑ και έτσι πήγαν στο 20-28 προσπαθώντας να μπουν στο play in. Ο Ντιαμπατέ είχε 18 πόντους με 19 ριμπάουντ, ενώ στον αντίποδα ο Τζάκσον μέτρησε 26 πόντους για τους ηττημένους.
Πάρτι των Γουόριορς
Οι Γουόριορς νίκησαν για πλάκα τους Τζαζ με 140-124 και είχαν για κορυφαίο τον ηγέτη τους, Κάρι που σταμάτησε στους 27 πόντους. Καλό ματς και ο Μούντι με 26 πόντους. Στον αντίποδα η ελπίδα των Μορμόνων, ο Μπέιλι είχε 19 πόντους και 7 ριμπάουντ.
Οι Μάτζικ λύγισαν τους Χιτ
Με 133-124 νίκησαν τους Χιτ οι Μάτζικ και έτσι ανέβηκαν στο 24-22 και στην 8η θέση της Ανατολής για να ρίξουν στο 25-23 το Μαίάμι. Ο Μπανκέρο ήταν εξαιρετικος με 31 πόντους και 12 ριμπάουντ. Από την άλλη ο Αντεμπάγιο μέτρησε 21 πόντους και 12 ριμπάουντ για τους ηττημένους.
Με Γουεμπανιάμα πήραν το ντέρμπι του Τέξας
Ο Γουεμπανιάμα με 28 πόντους, 16 ριμπάουντ και 5 μπλοκ είχε κέφια και οι Σπερς νίκησαν με 111-99 τους Ρόκετς για να πάνε στο 32-15 και να τους ρίξουν στο 28-17. Ο Σενγκούν είχε 18 πόντους, 10 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ενώ ο Τόμπσον μέτρησε 25 και ο Ντουράντ 24 πόντους.
Άλωσαν το Ντάλας οι λύκοι
Οι Τίμπεργουλβς επικράτησαν με 118-105 των Μάβερικς και έτσι πήγαν στο 29-19 για να ρίξουν τους ηττημένους στο 19-28. Ο Ραντλ είχε 31 πόντους και ο Έντουαρνς μέτρησε 20 πόντους. Από την άλλη 21 πόντους με 7 ριμπάουντ μέτρησε ο Γουάσινγκτον.
