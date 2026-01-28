Το ESPN έριξε τη βόμβα για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και αμέσως ξεκίνησαν και τα σενάρια για τον επόμενο πιθανό προορισμό του!

Η φήμη ότι ο Έλληνας σούπερ σταρ του NBA θα αποχωρήσει από τους Μιλγουόκι Μπακς ολοένα και «φουντώνει» με αποκορύφωμα το δημοσίευμα του Σαμς Σαράνια στο ESPN οτι η ομάδα του Γουισκόνσιν ετοιμάζεται να τον κανει trade.

Τι ακολουθεί; Φυσικά σε ποια ομάδα θα καταλήξει. Ποια ομάδα έχει τα ανταλλάγματα για τον κάνει trade. Ποια ομάδα θα αποτελέσει τον ιδανικό προορισμό για εκείνον. Το Bleacher Report παρέθεσε έξι πιθανά σενάρια αναφορικά με την επόμενη ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Και υπάρχουν επιλογές για... όλα τα γούστα. Από το να γίνει κάτοικος Νέας Υόρκης και Μαϊάμι, μέχρι το να βρεθεί στο πλάι των Ντόντσιτς-Λεμπρόν στους Λέικερς, δίπλα στον Κάρι στους Γουόριορς ή ακόμα και συμπαίκτης του Βίκτορ Γουεμπανιάμα στους Σαν Αντόνιο Σπερς.

Πώς;

1. Ο Γιάννης στους Λέικερς

Οι Λέικερς θα πάρουν: Γιάννη Αντετοκούνμπο, Θανάση Αντετοκούνμπο.

Οι Μιλγουόκι Μπακς θα πάρουν: Ρούι Χατσιμούρα, Τζάρετ Βάντερμπιλτ, Γκέιμπ Βίνσεντ, Μάξι Κλέμπερ, Ντάλτον Κνεχτ, δικαιώματα ανταλλαγής επιλογών πρώτου γύρου στα draft του 2026, 2028, 2030 και 2032, καθώς και επιλογή πρώτου γύρου το 2031.

2. Ο Γιάννης στους Νικς

Οι Νιου Γιορκ Νικς θα πάρουν: Γιάννη Αντετοκούνμπο, Θανάση Αντετοκούνμπο.

Οι Μιλγουόκι Μπακς θα πάρουν: Καρλ-Άντονι Τάουνς, Μάιλς ΜακΜπράιντ, Πακόμ Νταντιέ, ανταλλαγές επιλογών πρώτου γύρου στα draft του 2026, 2028, 2030 και 2032, καθώς και έξι επιλογές δεύτερου γύρου.

Και μέσω τριπλής ανταλλαγής

Οι Νιου Γιορκ Νικς θα πάρουν: Γιάννη Αντετοκούνμπο, Τζέραμι Γκραντ.

Οι Μιλγουόκι Μπακς θα πάρουν: Καρλ-Άντονι Τάουνς, Μάιλς ΜακΜπράιντ, Πακόμ Νταντιέ, επιλογές πρώτου γύρου και δικαιώματα ανταλλαγής.

Οι Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς θα πάρουν: Μικάλ Μπρίτζες, Γκέρσον Γιαμπουσελέ.

3. O Γιάννης στους Σπερς

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς θα πάρουν: Γιάννη Αντετοκούνμπο, Θανάση Αντετοκούνμπο.

Οι Μιλγουόκι Μπακς θα πάρουν: Ντέβιν Βάσελ, Κέλντον Τζόνσον, Ντίλαν Χάρπερ, επιλογές πρώτου γύρου στα draft του 2030 και 2032.

4. Ο Γιάννης στους Χιτ

Οι Μαϊάμι Χιτ θα πάρουν: Γιάννη Αντετοκούνμπο, Θανάση Αντετοκούνμπο.

Οι Μιλγουόκι Μπακς θα πάρουν: Τάιλερ Χίρο, Σιμόνε Φοντεκίο, Νίκολα Γιόβιτς, Κελέλ Γουέρ, draft picks πρώτου γύρου.

5. Ο Γιάννης στους Γουόριορς

Οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς θα πάρουν: Γιάννη Αντετοκούνμπο, Κάιλ Κούζμα, Θανάση Αντετοκούνμπο.

Οι Μιλγουόκι Μπακς θα πάρουν: Τζίμι Μπάτλερ, Τζόναθαν Κουμίνγκα, Μόουζες Μούντι και πολλά draft picks.

6. Ο Γιάννης στους Μπλέιζερς

Οι Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς θα πάρουν: Γιάννη Αντετοκούνμπο και Θανάση Αντετοκούνμπο

Οι Μιλγουόκι Μπακς θα πάρουν: Τζέραμι Γκραντ, Ρόμπερτ Γουίλιαμς ΙΙΙ, Σκουτ Χέντερσον, επιλογή πρώτου γύρου στο draft του 2028 (μέσω Μιλγουόκι), επιλογή πρώτου γύρου το 2030 (μέσω Μιλγουόκι) και επιλογή πρώτου γύρου το 2032.