Ο Τζάκσον Χέις πρόσφερε το κάρφωμα της χρονιάς και έκανε τον Λούκα Ντόντσιτς να μην πιστεύει στα μάτια του.

Η αλήθεια είναι ότι το NBA προσφέρει καθημερινά εντυπωσιακές φάσεις και απίθανα καρφώματα, αλλά η ενέργεια του Τζάκσον Χέις στη νίκη των Λέικερς επί των Μπουλς μέσα στο Σικάγο, η αλήθεια είναι ότι σπανίζει!

Συγκεκριμένα ο παίκτης των Λέικερς έφυγε στον αιφνιδιασμό και δεν αρκέστηκε μόνο σ' ένα εντυπωσιακό κάρφωμα. Χρησιμοποίησε στο έπακρο τα αθλητικά του προσόντα για να προσφέρει την φάση της βραδιάς στην άλλη άκρη του Ατλαντικού.

Συγκεκριμένα πέρασε την μπάλα κάτω από τα πόδια του όταν σηκώθηκε να καρφώσει χαρίζοντας ένα μοναδικό highlight, το οποίο αξίζει να δει κάποιος πολλές φορές.

Σίγουρα θα το κάνει ο Λούκα Ντόντσιτς, η αντίδραση του οποίου ήταν τρομερή αμέσως μετά το κάρφωμα, μην μπορώντας να πιστέψει τα όσα είχε αντικρίσει από τον συμπαίκτη του.