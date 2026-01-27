Με τον Λούκα Ντόντσιτς να σταματάει στους 46 πόντους και στις 12 ασίστ, οι Λος Άντζελες Λέικερς επικράτησαν μέσα στο Σικάγο των Μπουλς με 129-118.

Την 4η νίκη τους στα πέντε τελευταία τους εκτός έδρας σημείωσαν οι Λος Άντζελες Λέικερς οι οποίοι συνεχίζουν με επιτυχία το «road trip» πριν επισκεφθούν και το Κλίβελαντ.

Με τη νίκη τους Σικάγο έφτασαν στο 28-17 ρεκόρ και παρέμειναν σε τροχιά τετράδα αλλά και δεύτερης θέσης στην Δυτική Περιφέρεια.

Και όλα αυτά με τον Λούκα Ντόντσιτς να αποτελεί το σημείο αναφοράς για την ομάδα του Τζέι ΤζέιΡ Ρέντικ καθώς σταμάτησε στους 46 πόντους έχοντας 7/11 δίποντα, 8/14 τρίποντα, 8/12 βολές, 12 ασίστ, 7 ριμπάουντ και 3 λάθη σε 38 λεπτά συμμετοχής.

Ο Λεμπρόν Τζέιμς πρόσθεσε άλλους 25 πόντους με 9/19 εντός παιδιάς ενώ ο Ρούι Χατσιμούρα είχε 23 πόντους ερχόμενος από τον πάγκο με 4/5 τρίποντα.

Για τους Σικάγο Μπουλς (23-23) οι οποίοι γνώρισαν την 10η εντός έδρας ήττα τους σε 25 ματς, ο Κόμπι Γουάιτ είχε 23 πόντους με 5/10 τρίποντα, ο Βούτσεβιτς double double (18π., 11ριμπ.) ενώ ακολούθησαν οι Τζος Γκίντι (19π., 7ασ., 6ριμπ.) και Έιο Ντοσούμνου (20π.)

Τα δωδεκάλεπτα: 31-35, 56-69, 89-104,118-129.