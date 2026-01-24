Οι Μπακς ηττήθηκαν εύκολα από τους Νάγκετς μέσα στο Μιλγουόκι σε ένα ματς που ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έδειξε με τον τρόπο του τη δυσφορία του για την κατάσταση. Είχε ενοχλήσεις και τραυματίστηκε τα τελευταία δευτερόλεπτα.

Πολύ δύσκολα τα πράγματα στον πλανήτη των Μπακς. Τα ελάφια ηττήθηκαν ξανά με 100-102, αυτή τη φορά από τους Νάγκετς και η κατάσταση με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο είναι περίπλοκη.

Ο Έλληνας σταρ μάλιστα έφυγε για τα αποδυτήρια στο 8ο λεπτό του ματς, για να επιστρέφει τελικά στη συνέχεια στην αναμέτρηση. Έπαιξε με ενοχλήσεις. Πάντως έδειξε τη δυσφορία του κατά τη διάρκεια και ενός timeout (παρακολουθούσε από... απόσταση τον Ρίβερς) και με την όλη στάση του. Στα τελευταία δευτερόλεπτα έδειξε να πονά στο πόδι του και δεν συνέχισε. Πήγε και έκατσε στον πάγκο.

Πολλές φορές η κάμερα τον έπιασε να είναι στεναχωρημένος και απελπισμένος στην άκρη του πάγκου. Το Ντένβερ επικράτησε με 102-100, ενώ οι Μπακς πάλεψαν με μια απέλπιδα προσπάθεια στο τέλος για την ανατροπή, ειδικά ο Γιάννης, αλλά δεν σωζόταν το πράγμα. Ο Κούζμα αστόχησε στο σουτ που θα έστελνε παράταση το ματς.

Στο 18-26 έπεσαν οι Μπακς, ενώ στο 31-15 πήγαν οι Νάγκετς.

Μάλιστα ο έγκυρος Σάμς Σαράνια τόνισε πως οι συζητήσεις Γιάννη-Μπακς για το μέλλον του έχουν ενταθεί.

Κορυφαίος ο Γιάννης

Ο Γιάννης τελείωσε την αναμέτρηση με 22 πόντους, 13 ριμπάουντ και 7 ασίστ στα 29 λεπτά που αγωνίστηκε. Ο Μάιλς Τέρνερ είχε 17 πόντους και 7 ριμπάουντ σε άλλο ένα κακό βράδυ για το Μιλγουόκι. Ο Ρόλινς είχε 21 πόντους.

Από την πλευρά των νικητών που έπαιξαν χωρίς Γιόκιτς και Μάρεί. Ο Στρότερ τελείωσε με 20 πόντους, ενώ ο Χάρνταγουεϊ με τον Μπράουν πρόσθεσαν από 15 πόντους.

Τα νούμερα του Αντετοκούνμπο

23 πόντοι

13 ριμπάουντ

7 ασίστ

4 λάθη

4/8 σουτ

14/16 βολές

1 φάουλ

+6 στο +/-

32 λεπτά