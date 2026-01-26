Σπουδαία πρωτοβουλία Μπακς: Δώρισαν φαγητό σε καταφύγια αστέγων στο Μιλγουόκι

Oι Μπακς πήραν μια πολύ όμορφη πρωτοβουλία μετά την αναβολή του ματς με τους Μάβερικς.

Οι Μάβερικς δεν κατάφεραν να αναχωρήσουν από το Ντάλας λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, με αποτέλεσμα να αναβληθεί ο αγώνας με τους Μπακς στο Μιλγουόκι.

Πάντως οι άνθρωποι των... ελαφιών προχώρησαν σε μια πολύ ξεχωριστή κίνηση, δίνοντας χαρά σε αρκετούς ανθρώπους της περιοχής.

Οι Μπακς πήραν την απόφαση να δωρίσουν γεύματα που ήταν έτοιμα για τις ανάγκες της αναμέτρησης σε καταφέγια αστέγων στην περιοχή του Μιλγουόκι. Έδειξαν πως είναι δίπλα στην κοινότητα, την κοινωνία και τον άνθρωπο. Τρομερή κίνηση.