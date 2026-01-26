Σπουδαία πρωτοβουλία Μπακς: Δώρισαν φαγητό σε καταφύγια αστέγων στο Μιλγουόκι
Οι Μάβερικς δεν κατάφεραν να αναχωρήσουν από το Ντάλας λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, με αποτέλεσμα να αναβληθεί ο αγώνας με τους Μπακς στο Μιλγουόκι.
Πάντως οι άνθρωποι των... ελαφιών προχώρησαν σε μια πολύ ξεχωριστή κίνηση, δίνοντας χαρά σε αρκετούς ανθρώπους της περιοχής.
Οι Μπακς πήραν την απόφαση να δωρίσουν γεύματα που ήταν έτοιμα για τις ανάγκες της αναμέτρησης σε καταφέγια αστέγων στην περιοχή του Μιλγουόκι. Έδειξαν πως είναι δίπλα στην κοινότητα, την κοινωνία και τον άνθρωπο. Τρομερή κίνηση.
The Bucks have donated the food that was prepared for tonight’s game to local food shelters. https://t.co/JDF0kazRbq pic.twitter.com/vaPUZO9pa6— Eric Nehm (@eric_nehm) January 25, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.