Ο Ρόουζ έβαλε τη φωτογραφία του τραυματισμού του και εξομολογήθηκε: «Δεν ήξερα τι θα συμβεί στη ζωή μου»

Ο Ντέρικ Ρόουζ στη συγκινητική τελετή για την απόσυρση της φανέλας του, μίλησε για το σοβαρό τραυματισμό που είχε το 2012 όταν έπαθε ρήξη χιαστού.

Ο Ντέρικ Ρόουζ, ένα από τα μεγαλύτερα «What Ιf» στην ιστορία του αμερικάνικου και όχι μόνο μπάσκετ, είδε τα ξημερώματα της Κυριακής (25/01) τη φανέλα του με τον αριθμό «1» να αποσύρεται στον ουρανό του «United Center», έδρα των Σικάγο Μπουλς του NBA, εν μέσω μιας πολύ συγκινητικής τελετής.

Ο ίδιος έκανε μία ανασκόπηση στη μπασκετική του καριέρα, αλλά και τα 8 χρόνια (2008-2016), τα οποία πέρασε στο Σικάγο με τη φανέλα των «ταύρων». Ο 37χρόνος πλέον βετεράνος κατά την ομιλία του, έδειξε στην οθόνη του γηπέδου μία φωτογραφία του τραυματισμού του και όπως είναι λογικό αναφέρθηκε στο πολύ σοβαρό ατύχημα που είχε το 2012, όταν έπαθε ρήξη πρόσθιου χιαστού, κάτι που επηρέασε τελείως την καριέρα του, αφήνοντας τον εκτός αγωνιστικής δράση για σχεδόν δύο χρόνια.

«Όταν μου συνέβη αυτό δεν ήξερα τι θα συμβεί με τη ζωή μου. Μιλούσα με τον γιατρό μου τις προάλλες μου είπε "Ρόουζ θυμάσαι το πρώτο πράγμα που μου είπες όταν τραυματίστηκες;" Του είπα όχι και εκείνος μου απάντησε "Είπες ότι η ζωή σου μόλις είχε τελειώσει"».

«Η συζήτηση αυτή με έκανε να σκεφτώ πράγματα για το Σικάγο και όλα όσα πέρασε αυτή η πόλη και θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί ότι πετύχαμε, το πετύχαμε μαζί και αυτός είναι και ο λόγος που βρίσκομαι σήμερα εκεί (δείχνοντας την οροφή όπου βρίσκονταν η φανέλα του)».

Ο πάλαι ποτέ guard ευχαρίστησε επίσης και τον πρώην προπονητή του, Τομ Τιμποντό για τη βοήθεια που του προσέφερε καθ΄όλη τη διάρκεια της καριέρας του και κατέκρινε όλους εκείνους που τον κατηγορούσαν ως υπαίτιο για τον σοβαρό τραυματισμό του.

«Τιμπς, ξέρω πως πολλοί δε σε συμπαθούν εξαιτίας αυτού, αλλά αφήστε με να το πω αυτό γιατί υπάρχει λόγος που θέλω να το πω. Πολλοί μιλάνε για τον Τιμπς και τον δείχνουν ως υπαίτιο για τον τραυματισμό μου, αλλά είμαι εδώ για να πω αυτό: Να πάνε να γ@@@@ουν όσοι το λένε αυτό».

Δείτε εδώ το στιγμιότυπο:

Η τελετή προς τιμήν του Ρόουζ πραγματοποιήθηκε μετά το τέλος του αγώνα των Μπουλς απέναντι στους Μπόστον Σέλτικς, με τη νίκη των Ταύρων, που προήλθε χάρη στο νικητήριο καλάθι του Ερτέρ, (114-111) να περνάει, όπως είναι φυσικό, σε δεύτερη μοίρα.