Ο Τζέισον Κιντ δεν συνεχίζει στην τεχνική ηγεσία των Μάβερικς, κάτι που ανακοίνωσε η ομάδα.

Χωριστούς δρόμους τραβούν πλέον οι Μάβερικς και ο Τζέισον Κιντ. Το Ντάλας ανακοίνωσε πως δεν θα συνεχίσει την συνεργασία του με τον Αμερικανό head coach, ευχαριστώντας τον για τα όσα πρόσφερε.

«Έχουμε συμφωνήσει από κοινού να χωρίσουμε τους δρόμους μας με τον head coach Jason Kidd. Ένας πρωταθλητής των Μάβερικς, μέλος του Hall Of Fame και προπονητής που βοήθησε να οδηγήθει αυτός ο σύλλογος πίσω στους Τελικούς του NBA. Σε ευχαριστούμε, Τζέισον», έγραψαν.

Ο Κιντ πήρε πρωτάθλημα με τους Μάβερικς το 2011 κόντρα στους Χιτ, ενώ τη σεζόν 2023-24 έφτασε μέχρι τους τελικούς του ΝΒΑ σαν head coach, εκεί όπου ηττήθηκε με 4-1 από τους Σέλτικς.