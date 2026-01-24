Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε για τον τραυματισμό του στο ματς με τους Νάγκετς.

Πολύ δύσκολα τα πράγματα για τους Μπακς που ηττήθηκαν με 100-102, αυτή τη φορά από τους Νάγκετς και η κατάσταση με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο είναι περίπλοκη.

Ο Έλληνας σταρ τραυματίστηκε στο τέλος στο πόδι, ενώ έδειξε τη δυσφορία του κατά τη διάρκεια του ματς και ενός timeout (παρακολουθούσε από... απόσταση τον Ρίβερς) με την όλη στάση του.

Για το πρόβλημα που αποκόμισε στη γάμπα μίλησε μετά την αναμέτρηση και έδειξε πως πιστεύει πως θα μείνει για αρκετές εβδομάδες εκτός δράσης. «Θα κάνω αύριο μαγνητική, όμως πιστεύω ότι θα μου πουν πως πρέπει να μείνω για άλλες 4-6 εβδομάδες εκτός δράσης», ήταν τα λόγια του.