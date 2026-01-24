Αντετοκούνμπο: Χαμένος στις σκέψεις του ο Γιάννης, δίπλα του ο Θανάσης να τον παρηγορήσει (vid)
Δεν πάνε καλά τα πράγματα για τους Μπακς που ηττήθηκαν με 100-102, αυτή τη φορά από τους Νάγκετς και η κατάσταση με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο είναι περίπλοκη.
Ο Έλληνας σταρ τραυματίστηκε στο τέλος στο πόδι, ενώ τη στεναχώρια του και τη δυσφορία του κατά τη διάρκεια του ματς και ενός timeout (παρακολουθούσε από... απόσταση τον Ρίβερς) με την όλη στάση του.
Στο τέλος ο Γιάννης έκατσε στον πάγκο και ήταν πολύ στεναχωρημένος και χαμένος στις σκέψεις. Αμέσως δίπλα του βρέθηκε ο αδερφός του, Θανάσης που τον αγκάλιασε δίνοντας του δύναμη.
Δείτε το video
Thanasis Antetokounmpo consoling his brother Giannis while he's injured on the bench ❤️ pic.twitter.com/zkO9TsrJOp— NBA on Prime (@NBAonPrime) January 24, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.