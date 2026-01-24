O Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν στεναχωρημένος μετά την ήττα από τους Νάγκετς και ο Θανάσης βρέθηκε δίπλα του να τον παρηγορήσει.

Δεν πάνε καλά τα πράγματα για τους Μπακς που ηττήθηκαν με 100-102, αυτή τη φορά από τους Νάγκετς και η κατάσταση με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο είναι περίπλοκη.

Ο Έλληνας σταρ τραυματίστηκε στο τέλος στο πόδι, ενώ τη στεναχώρια του και τη δυσφορία του κατά τη διάρκεια του ματς και ενός timeout (παρακολουθούσε από... απόσταση τον Ρίβερς) με την όλη στάση του.

Στο τέλος ο Γιάννης έκατσε στον πάγκο και ήταν πολύ στεναχωρημένος και χαμένος στις σκέψεις. Αμέσως δίπλα του βρέθηκε ο αδερφός του, Θανάσης που τον αγκάλιασε δίνοντας του δύναμη.

Δείτε το video