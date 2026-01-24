Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πήρε τις... αποστάσεις του κατά τη διάρκεια ενός timeout του Ρίβερς σε ματς που έδειξε με πολλούς τρόπους την στεναχώρια του και τη δυσφορία του για την κατάσταση στους Μπακς.

Το Μιλγουόκι ηττήθηκε με 100-102 από τους Νάγκετς, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να τραυματίζεται στα τελευταία δευτερόλεπτα και να δείχνει την δυσφορία και τη στεναχώρια του για την κατάσταση που επικρατεί στην ομάδα αρκετές φορές στο ματς.

Ο Έλληνας σταρ έφυγε για τα αποδυτήρια στο 8ο λεπτό του ματς, επέστρεψε, έπαιξε με ενοχλήσεις και στο τέλος χτύπησε στο πόδι στα τελευταία δευτερόλεπτα και πήγε στον πάγκο.

Αρκετές φορές η κάμερα τον έπιασε να κοιτά στεναχωρημένος και απελπισμένος, ενώ για άλλη μια φορά έδειξε τη δυσφορία του κατά τη διάρκεια ενός timeout.

Όταν ξεκίνησε να μιλά ο Ρίβερς και μαζεύτηκαν οι παίκτες γύρω του, ο Έλληνας σταρ κοιτούσε από... απόσταση τις οδηγίες.

Δείτε το χαρακτηριστικό video