Αντετοκούνμπο: Ο τραυματισμός του Γιάννη στα τελευταία δευτερόλεπτα κόντρα στους Νάγκετς (vid)
Πολύ δύσκολα τα πράγματα για το Μιλγουόκι το οποίο ηττήθηκε με 100-102 από τους Νάγκετς, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να τραυματίζεται στα τελευταία δευτερόλεπτα.
Ο Έλληνας σταρ έφυγε για τα αποδυτήρια στο 8ο λεπτό του ματς, επέστρεψε, όμως χτύπησε στο πόδι στα τελευταία δευτερόλεπτα και πήγε στον πάγκο.
Πάντως έδειξε τη δυσφορία του με την όλη στάση του σε κάποιες στιγμές του ματς και κατά τη διάρκεια και ενός timeout (παρακολουθούσε από... απόσταση τον Ρίβερς).
Η φάση του τραυματισμού του
Giannis Antetokounmpo left the game after suffering an apparent lower leg injury.— ClutchPoints (@ClutchPoints) January 24, 2026
pic.twitter.com/4z19dG9FPQ
