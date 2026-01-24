Νετς - Σέλτικς 126-130: Ο Μπράουν υπέγραψε το θρίλερ μετά από δύο παρατάσεις (vid)

Νίκος Καρφής
Jaylen Brown
Οι Σέλτικς επικράτησαν των Νετς με 130-126 σε ματς που κρίθηκε στη δεύτερη παράταση.

Φοβερό ματς έγινε στο Μπρούκλιν. Τελικά οι Σέλτικς πήραν το θρίλερ με 130-126 μετά από δύο παρατάσεις. Ο Κλάξτον έστειλε το ματς στην παράταση, ενώ ο Γκονζάλεζ με τρίποντο έστειλε την αναμέτρηση και σε δεύτερο έξτρα πεντάλεπτο.

Εκει μίλησε ο Μπράουν που χάρισε τη νίκη στην ομάδα του ως σωστός ηγέτης. Ο Μπράουν τελείωσε την αναμέτρηση με 27 πόντους, 10 ριμπάουντ και 12 ασίστ σε μια φοβερή παρασταση. Ο Πρίτσαρντ τελείωσε με 32 πόντους.

Από την άλλη ο Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ είχε 30 πόντους, 8 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Ο Τραορέ είχε 21 πόντους και ο Κλάξτον σταμάτησε στους 18 με 9 ριμπάουντ.

