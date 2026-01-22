Σέλτικς - Πέισερς 119-104: Άνετα με 30άρη Μπράουν
Ο Τέιτουμ λείπει από την αρχή της σεζόν αλλά αυτό δεν εμποδίζει τους Σέλτικς να είναι άλλη μια σεζόν εκ των κορυφαίων ομάδων στην Ανατολή. Οι Κέλτες επικράτησαν με 119-104 των Πέισερς και έτσι πήγαν στο 27-16. Στον αντίποδα η Ιντιάνα δυσκολεύεται πολύ χωρίς Χαλιμπέρτον και αποτελεί απογοήτευση μετά την περσινη συμμετοχή στους τελικούς.
Ο Μπράουν είχε 30 πόντους με 10 ριμπάουντ ενώ από 17 σημείωσαν οι Χάουζερ και Κιετά. Από την πλευρά των ηττημένων ο Σιάκαμ τελείωσε την αναμέτρηση με 32 πόντους.
Ο Γουόκερ είχε 19 πόντους, ενώ χαμηλά έμεινε ο Νέμπχαρντ με 9 πόντους και 3.11 σουτ για τους Πέισερς.
