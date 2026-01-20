Πίστονς - Σέλτικς 104-103: Πήρε το θρίλερ το Ντιτρόιτ, μοιραίος Μπράουν
Ματσάρα έγινε μεταξύ Πίστονς και Σέλτικς. Τελικά το Ντιτρόιτ επικράτησε με 104-103 και έτσι πήγε στο 31-10 για να ρίξει τους ηττημένους στο 26-16. Ο Μπράουν έκανε το 104-103 στα 45 δευτερόλεπτα αλλά έχασε το σουτ νίκης στο τέλος.
Ο Κέιντ Κάνινγχαμ μέτρησε 16 πόντους, 3 ριμπάουντ και 14 ασίστ για τους νικητές, ενώ στους 25 πόντους σταμάτησε ο Τομπάιας Χάρις και έδωσε σημαντικές λύσεις.
Από την άλλη πλευρά ο Τζέιλεν Μπράουν είχε 32 πόντους και 11 ριμπάουντ, ενώ στους 17 σταμάτησε ο Πρίτσαρντ για τη Βοστώνη.
