Οι Πίστονς πήραν την ματσάρα με 104-103 επί των Πίστονς, με τον Μπράουν να χάνει μεγάλη ευκαιρία στο τέλος.

Ματσάρα έγινε μεταξύ Πίστονς και Σέλτικς. Τελικά το Ντιτρόιτ επικράτησε με 104-103 και έτσι πήγε στο 31-10 για να ρίξει τους ηττημένους στο 26-16. Ο Μπράουν έκανε το 104-103 στα 45 δευτερόλεπτα αλλά έχασε το σουτ νίκης στο τέλος.

Ο Κέιντ Κάνινγχαμ μέτρησε 16 πόντους, 3 ριμπάουντ και 14 ασίστ για τους νικητές, ενώ στους 25 πόντους σταμάτησε ο Τομπάιας Χάρις και έδωσε σημαντικές λύσεις.

Από την άλλη πλευρά ο Τζέιλεν Μπράουν είχε 32 πόντους και 11 ριμπάουντ, ενώ στους 17 σταμάτησε ο Πρίτσαρντ για τη Βοστώνη.