Ο Τζίμι Μπάτλερ τραυματίστηκε σοβαρά στο ματς με τους Χιτ και θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν. Ρήξη χιαστού.

Σε αναμμένα κάρβουνα βρισκόταν ο οργανισμός των Γουόριορς. Ο Τζίμι Μπάτλερ τραυματίστηκε στο γόνατο κατά τη διάρκεια του ματς του Γκόλντεν Στέιτ κόντρα στην πρώην ομάδα του, του Χιτ και έδειξε να πονά πολύ.

Ο Jimmy Buckets προσγειώθηκε άτσαλα στο δεξί γόνατο του ύστερα από μια διεκδίκηση με τον Μίτσελ και έδειξε να το γυρνάει. Αμέσως έπεσε στο έδαφος και φαινόταν πόσο πονούσε.

Και τα μαντάτα που έρχονται από τις ΗΠΑ είναι δυσάρεστα, αφού ο Μπάτλερ υπέστη ρήξη χιαστού στο δεξί γόνατο και θα αναγκαστεί να χάσει το υπόλοιπο της σεζόν όπως αποκάλυψε ο Σαμς Σαράνια. Πολύ άτυχος ο Τζίμι. Κρίμα για έναν σπουδαίο παίκτη και ηγέτη.

Ένας από τους κορυφαίους performers στην ιστορία των playoffs στο ΝΒΑ που φέτος μέτρησε 20 πόντους, 5.6 ριμπάουντ και 4.9 ασίστ κατά μέσο όρο με τους Γουόριορς. Κουβάλησε τους Χιτ στο παρελθόν δύο φορές μέχρι τους τελικούς της λίγκας.