Ντουράντ-Τόμπσον-Μπάτλερ: Η κατάρα συνεχίζεται στους Γουόριορς

Οι σοβαροί τραυματισμοί συνεχίζονται στους Γουόριορς τα τελευταία χρονιά. Τελευταίο... θύμα ο Μπάτλερ

Ο Τζίμι Μπάτλερ υπέστη ρήξη χιαστού στο δεξί γόνατο και θα αναγκαστεί να χάσει το υπόλοιπο της σεζόν όπως αποκάλυψε ο Σαμς Σαράνια. Πολύ άτυχος ο Τζίμι. Κρίμα για έναν σπουδαίο παίκτη και ηγέτη.

Οι Γουόριορς πληγώνονται για άλλη μια σεζόν από σοβαρό τραυματισμό τα τελευταία χρόνια. Από τα playoffs του 2019 έχουν σταθεί αρκετά ατυχοί.

Ρήξη χιαστού και αχίλλειου σε σειρά τελικών

Οι Γουόριορς έχασαν στους τελικούς του 2019 από τους Ράπτορς, όμως αν ήταν υγιείς τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Αρχικά ο Ντουράντ υπέστη ρήξη αχιλλείου του δεξιού ποδιού στο Game 5 με τους Καναδούς, ενώ στο επόμενο ματς πληγώθηκε ο Τόμπσον που έπαθε ρήξη χιαστού.

Και σαν να μην έφτανε αυτό, λίγο μετά την επιστροφή, τον Νοέμβρη του 2020 υπέστη ρήξη αχιλλείου ο Κλέι. Δύο σοβαροί τραυματισμού μέσα σε λίγους μήνες που τον έριξαν επίπεδο. Δεν μπόρεσε να πιάσει ξανά τα παλιά του standards.

Το 2024 ήταν η σειρά του Μέλτον να υποστεί ρήξη χιαστού, ενώ ο Στεφ Κάρι αποκόμισε σοβαρό θέμα στον οπίσθιο μηριαίο στο Game 1 των playoffs με τη Μινεσότα και δεν μπόρεσε να παίξει και στα επόμενα, κάτι που έσβησε τις ελπίδες της ομάδας του για κάτι σπουδαίο στην postseason.

Και φτάνουμε στη ρήξη χιαστού του Τζίμι Μπάτλερ, λίγες ώρες πριν στο ματς με τους Χιτ. Η κατάρα ξεκίνησε το 2019 για το Γκόλντεν Στέιτ και συνεχίζεται.